De 'Expeditie Robinson'-kandidaten zijn weer thuis: "14 dagen lang gegeten als een mafkees"

Morgen komen we eindelijk te weten wie ‘Expeditie Robinson’ 2018 wint. De kandidaten zijn ondertussen al een tijdje opnieuw thuis en dat was even wennen. De meesten verloren immers heel wat kilo’s op het eiland en hadden heel wat moeite om hun eetpatroon opnieuw op peil te krijgen.