De emoties laaien hoog op in‘Dancing With The Stars’: Fabrizio brengt een prachtig eerbetoon aan zijn vader TK

09 november 2018

20u54 0 TV Vanavond staat ‘Dancing With The Stars' in het teken van emotionele herinneringen: alle kandidaten kregen de opdracht om een dans te maken rond een betekenisvolle gebeurtenis uit hun verleden. James Cooke mocht tijdens deze ‘flashbackweek’ de spits afbijten en bracht een dans rond zijn coming-out.

De kandidaten en hun partners openden de show met een spetterende openingsdans.

1. James en Björk

James blikte in zijn dans terug op zijn coming-out - hij stapte uit de kast toen hij 17 was. Het moment zelf was een fantastische ontlading voor hem en daar heeft de steun van zijn mama een grote rol in gespeeld.

James toverde die ervaring samen met danspartner Björk om in een flitsende quickstep, een erg snelle en vrolijke dans. “Past wel bij je coming-out”, aldus de blonde Björk. Voor James was het alvast de moeilijkste dans die hij al had moeten doen, vertelde hij hijgend aan de jury.

Jan Kooiman vergeleek James met een ‘wilde hengst’. Alle juryleden waren het er over eens dat hij op technisch vlak wat steken had laten vallen, maar ze hadden er wel van genoten. Uiteindelijk kreeg James-met-de-droge-mond 26 punten.

SMS 1 voor James en Björk naar 6655

2. Elodie en Sander

Elodie keek met een Weense wals terug naar 13 juli 2015: de geboorte van Remus. De atlete heeft lang geworsteld met het moederschap, vertelde ze in de uitzending. Van een roze wolk heeft ze niet veel gemerkt. “Ik was moe, ik zat daar voor mij uit te staren in mijn pyjama. Ik heb echt lang gedacht dat ik het niet kon.” Intussen heeft ze haar ritme met zoontje Remus (3) helemaal gevonden. “Een kind is een hart dat altijd buiten uw lijf leeft.”

Het mooie en herkenbare verhaal viel in goede aarde bij de jury. Elodie kreeg wat werkpuntjes mee, maar over het algemeen waren alle leden positief. Toch kreeg ze niet uitzonderlijk hoge punten: met 26 evenaarde ze de dans van James.

SMS 2 voor Elodie en Sander naar 6655

3. Fabrizio en Margot

Nadat hij vijf maanden lang elke dag drugs had gebruikt, besefte Fabrizio dat hij met een verslaving zat. Hij belde daarop zijn vader op en vroeg die om hulp. “Als ik mijn vader toen niet had gehad, was het heel slecht afgelopen met mij. Daar ben ik van overtuigd.” Met een rumba op de tonen van ‘Human’ van Rag’n’Bone Man gaf Fabrizio met partner Margot een prachtig eerbetoon aan de man die hem gered heeft.

Een duidelijk geëmotioneerde Fabrizio, die zijn vader in het publiek een knuffel gaf, raakte de jury met zijn openheid. “Je bent misschien niet de beste danser van het programma, maar wel de eerlijkste”, klinkt het. “Ontzettend veel respect”, vatte Kooiman het samen, al gaf hij ook daarna nog wat commentaar op de techniek van de Limburger. Met 25 punten kwam Fabrizio onderaan de ranglijst terecht.

SMS 3 voor Fabrizio en Margot naar 6655

4. Kat en Nick

Kat had voor haar dans maar één iemand in gedachten: papa Jokke, die jammer genoeg overleed toen ze zestien was. De schaarse herinneringen van hem die ze nog heeft, worden enorm gekoesterd. In de zomer van ‘96 stond ze mee te dansen backstage bij Marktrock terwijl haar papa op het podium aan het drummen was, en daar is haar funky chachacha op gebaseerd.

Kat kreeg heel wat complimentjes van de jury, die onder de indruk was van haar energie en haar footwork. “Ik weet bijna niet meer wie de professional is”, aldus Michel, de partner van Min Hee Bervoets. De punten waren er ook naar: met 31 punten werden Nick en Kat naar de eerste plaats gekatapulteerd.

SMS 4 voor Kat en Nick naar 6655

5. Leen en Andrei

Leen blikte terug op het moment dat ze besefte dat ze verliefd was op Udo. Ze vertelde openhartig over de memorabele ontmoeting met haar man. “Mijn lijf nam helemaal over”, klonk het bezield. En al die liefde stopte ze in een tango op de tonen van een van zijn nummers: ‘Niet Meer Alleen Zijn’.

Udo had tranen in zijn ogen in het publiek, en ook Leah Thys was onder de indruk van de ‘blijk van liefde’. “Zo intens en zacht, en liefdevol en eerlijk”, klonk het lyrisch. Daarnaast kreeg ze ook complimenten over haar techniek, een schril contrast met vorige week. Met 29 punten duwden Leen en Andrei James en Elodie van hun gedeelde tweede plaats.

SMS 5 voor Leen en Andrei naar 6655