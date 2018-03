De eerste trailer van nieuwe 'Boer zkt Vrouw' is er: dit zijn de gelukkige boeren MVO

14 maart 2018

12u33 0 TV Zonet werd de eerste trailer van 'Boer zkt Vrouw – De Wereld Rond' gelanceerd, waarin een eerste glimp van de Vlaamse boeren in hun prachtige thuis in het buitenland te zien is.

Zo is er een boer met een bedrijf te midden van de fantastische natuurpracht van Canada (7334 km). Eentje zocht het gedroomde leven in Australië op (16.375 km). Iemand trok naar Zuid-Afrika (13.158 km), nog zo veel meer dan Big Five! En An Lemmens en Dina Tersago trekken ook naar het authentieke en pittoreske Duitsland (549 km) en het feeërieke Noorwegen (1350 km).

De dubbele startaflevering van 'Boer zkt Vrouw – De Wereld Rond' wordt uitgezonden op zondag 25 maart 2018 en zondag 1 april 2018, op VTM.