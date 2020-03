De eerste lapdance en de eerste tranen: dit was aflevering 3 van ‘Temptation Island’ Isabelle Deridder

06 maart 2020

21u35 2 TV Nu de eerste momenten in Thailand erop zitten, is het voor de koppels volop tijd om zich te laten onderdompelen in de verleiding. Dag drie is aangebroken, en die zag er zo uit!

Hij gaat ondertussen al enkele jaren naar Thailand, maar presentator Rick Brandsteder weet blijkbaar nog steeds niet dat het daar warm is. En dat dat geen bijster goede combinatie is met lichte kledij als je fel zweet.

Anyway, ondertussen is er dus ook een nieuwe dag aangebroken in de resorts. Voor Elke weegt het gemis van Arda nu al door.

Arda en Karim bespreken dan weer de gebeurtenissen van de voorbije avond. Beide heren hebben schrik voor slechte beelden. In beide gevallen niet geheel onterecht. Arda had het immers bijzonder gezellig met Amber en Karim werd dan weer getrakteerd op een lap dance door Mambo. Vond ie naar eigen zeggen niet leuk, maar de beelden zijn er natuurlijk wel.

Deze beelden dus.

Karim wordt er zowaar filosofisch van. “Temptation is niet alleen uit elkaar gaan omdat je je slecht gedraagt. Er zijn veel meer aspecten waarop je relatie kapot kan lopen.” In het vrouwenresort gaat het er iets minder filosofisch aan toe, maar vinden de dames wel steun bij elkaar.

Melissa heeft geen zin in het onderonsje. Zij gaat liever sporten met verleider Daan. Die laat en passant ook even weten dat Melissa mooie borsten heeft. Een compliment waar iedere, zichzelf respecterende dame van droomt, toch?

Melissa’s vriend Gianni gaat ondertussen Christian wekken in het mannenresort. Wanneer Christian hem vraagt hoe hij z’n uitspattingen van de vorige avond klasseert, roept Gianni amnesie in. GEMAKKELIJK!

We snappen wel dat je dit liever wil vergeten Gianni...

Vervolgens gaan Annelien en Rick op bezoek in de resorts. Ze vragen niet alleen hoe ze hun eerste avond beleefd hebben, maar ze willen ook dat iedere koppelhelft met twee singles op date gaat.

In het mannenresort zijn het de dames die mogen beslissen met welke koppelhelft ze op date gaan. Dat levert de volgende combinaties op: Gianni moet met Nikki en Cheyenne op stap, Christian wordt gekoppeld aan Mambo en Kunza, Arda krijgt Amber en Eline mee, en voor Karim werden Felicia en Romee geselecteerd.

Arda mag dus op date met Eline en Amber, twee dames die wel interesse hebben in de Limburger. Al hebben ze daar al snel spijt van, want Arda - die als personal trainer werkt - beult de meisjes flink af in de plaatselijke sportschool. Volgens ons gaat hier nog een bitch fight ontstaan, want beide dames willen maar al te graag dat ze de temptation van Arda zijn. Oh oh oh...

Christian mag dan weer gaan dansen met Mambo en Kunza.

Na het dansen gaat hun date verder op het strand. And yes, Breezersletjes!

Christian vertelt vervolgens dat hij alle dames ‘redelijk mooi’ vindt. Kunza’s blik zegt alles, denken wij dan.

“Ik wil niet dat Angela ziet dat ik mij iets anders voordoe dan ik niet ben”. Kan iemand dat trouwens eventjes vertalen voor ons, want wij snappen niet wat Christian hiermee wil zeggen. Al is het voor Kunza wel duidelijk dat Christian veel te veel aan de camera’s denkt. Dankuwel Kunza, voor dit broodnodige ‘Google Translate’-momentje.

Gianni mag gaan knallen met Cheyenne en Nikki. En dat knallen mag je letterlijk nemen, want ze gaan naar een schietbaan. “Ik ben leeg. Mijn geweer dan toch”, blijkt zo ongeveer het intelligentste dat Gianni te zeggen heeft.

Karim mag dan weer de hort op met Felicia en Romee. En jawel, ook zij blijken Breezersletjes te zijn!

In het vrouwenresort lag de keuze wel in handen van de dames. Elke kiest voor Joris en Matthieu. Ze mag met hen een verwendag beleven in een spa. Waarbij Elke en passant ook zegt dat het Arda was die hen heeft ingeschreven voor ‘Temptation Island’. Joris denkt er duidelijk het zijne van.

Vervolgens geeft Elke de mannen een compliment over hun voeten. Zou dat het vrouwelijke equivalent zijn van het compliment dat Daan hierboven gaf?

Angela gaat op date met Efrain en Sam. Zij gaan watersporten. Lijkt leuk, tot Angela Efrain een bangerik noemt... en hij dat ook toegeeft. “It’s all part of the act”, claimde hij achteraf. Really, dude?

Als dat een act is, dan moet je meedingen naar de Oscars.

Vervolgens gaat de date verder op het strand. The Breezersletjes strike again!

Melissa koos ervoor om Daan en Bas mee te nemen op date. Zij krijgen vandaag het gezelschap van een hoop apen. Nee, Gianni zat er niet tussen.

Al had het wel gekund.

Bas en Daan worden vervolgens langs achteren gepakt door een aap. Dat was - aan de bijhorende gilletjes te horen - duidelijk minder leuk dan het (misschien) klinkt.

Melissa kon er gelukkig wel mee lachen.

Toch voor even, want daarna ontpopten de apen zich als stylist voor Melissa’s ontplofte kapsel.

Begrijpelijk, want dit was de situatie gisterenavond...

“Een aap heeft op mijn witte schoenen gepoept”, sluit Daan de apendate af. Nop, de aap in kwestie is nog steeds niet Gianni.

Roshina gaat dan weer op date met Christophe en Grigor. De heren mogen haar proberen te verleiden met hun kookkunsten...

... Al zal het antigifcentrum ongetwijfeld overuren gedraaid hebben nadat ze de loempia van Grigor naar binnen werkte.

En dan is het weer avond. Voor de vrijgezellen in beide resorts tijd om naar een hogere versnelling te schakelen. Amber doopt de verleidsters om tot ‘punani squad’. Netjes!

Ook de heren houden tactische besprekingen. Vooral Bas wil zijn best doen om een goede indruk te maken.

Melissa denkt ondertussen dat ze de gong gehoord heeft. Dat blijkt niet het geval te zijn. Als dat haar kapsel maar ten goede komt!

En dan is het tijd voor een feestje!

In het mannenresort loopt het feestje meteen los. De singles hebben een pyjamafeest op poten gezet, waarbij Christian zich plots minder bewust lijkt van de camera’s. Al heeft hij daar zelf een andere verklaring voor. “Ik miste Angela, dus ik wilde niet aan haar denken.” Mmm, in onze oren klinkt dat nogal contradictorisch...

Ondertussen probeert Gianni enigszinds de meubelen te redden en wat minder te drinken. En wat meer te poetsen. Netjes! Letterlijk!

Wanneer Gianni vervolgens met een foto van Melissa komt aanzetten, is voor Romee de maat vol. “Hij is gewoon een domme clown en hij mist Melissa helemaal niet.” Tell em gurllll!

Efrain blinkt dan weer uit in subtiliteit. “Angela is het lekkerste wijf dat hier zit.” Met zo’n genuanceerde mening maak je ongetwijfeld indruk op een doctoraatsstudente!

Hoe later het wordt, hoe meer er gedronken is en hoe losser de sfeer natuurlijk. Dik tegen de zin van Melissa, die er maar niet in slaagt om zich te ontspannen. Ze moest eens weten dat Gianni deze avond een echt huismannetje is...

En ook Karim houdt het verrassend rustig. Tijd voor verleidster Felicia om uit te zoeken hoe dat komt. Klaarblijkelijk is Karim gewoon verlegen...

... En dat spoort verleidster Nikki aan om te zeggen waar het op staat. “de vrouwen hier vinden je gewoon f*cking lekker.” Nee Gianni, da’s niet tegen jou.

Gelukkig snapt Gianni de hint en gaat hij nog even wiskundig uitleggen dat Karim ook een leuk hoofd heeft.

Felicia wil het lage zelfbeeld van Karim nog extra opkrikken. “Je bent zo knap, da’s echt niet normaal”, zegt ze. waarna ze vervolgens stelt dat Karim ook heel erg sexy kan zweten. Jawel, zweten. Waarna ze ook nog eens verklaart dat ze een gelijkaardige man wil om kinderen mee te krijgen. WIJ. HOREN. DE. RAMMELENDE. EIERSTOKKEN. TOT. HIER!

In het andere resort is Roshina dronken. en daar maakt Grigor gretig gebruik van... om te babbelen over oorbellen. Je bent een stylist of je bent het niet. En over borsten, want dat is blijkbaar een compliment.

Christophe solliciteert dan weer voor een figurantenrol in ‘Pose’.

En dat terwijl Arda in het mannenresort probeert te weerstaan... aan de fles. En daar niet zo heel succesvol in is, als je het ons vraagt.

Arda worstelt niet alleen met alcohol, ook de charmes van Amber beginnen door te werken.

Al is hij ook onder de indruk van Elines kont. Als dat maar goedkont... goedkomt!

En dan bezwijkt Arda aan de drank. Gelukkig zorgen Amber en Eline voor hem...

Tot volgende week!