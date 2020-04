De eerste ‘corona-BV’ Walter Grootaers blikt terug: "Meteen klik gemaakt, we moeten erdoor” SDE

20 april 2020

22u25

Bron: VIER 0 TV Walter Grootaers (65) was de eerste BV die besmet raakte met het coronavirus. Hij moest zelfs naar intensieve afdeling, al relativeert hij bij ‘Gert Late Night’: “Ik heb meteen de klik gemaakt.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Toen Walter Grootaers voor het eerst symptomen begon te vertonen, vermoedde hij niet dat hij last zou hebben van het coronavirus. “Zo’n dikke maand geleden werd ik heel erg vermoeid. Ik sliep heel veel, maar ik dacht, dat is het ouder worden." Omdat het nog in de begindagen van de corona-epidemie was, dacht de huisarts dat hij gewoon griep had. “Maar drie dagen daarna zei mijn vrouw: ‘Het is nog steeds niet oké.’” Walter ging vervolgens naar de spoedafdeling en liet een test afnemen. Het verdict: corona. “Maar ik had er ook een longontsteking bovenop, dus ik moest meteen naar de intensieve afdeling. Ik was wel gerust omdat ik niet aan de beademing moest.”

Beangstigend vond hij het niet: “Ik ben daar zo rustig in. Je ligt weliswaar in een klein kamertje en om de zes uur mag het verplegend personeel maar binnen. Je maakt je dan heel even wel zorgen, maar ik ben iemand die heel snel de klik maakt en zegt van: ‘hier moet je gewoon door’.”

Ondertussen is Walter opnieuw thuis. “Het meest rare vond ik dat toen ik thuiskwam, ik mijn kinderen niet mocht knuffelen. Ik moest in een aparte kamer in quarantaine en dat was heel raar. Ook daar zet je je direct over.” Voorlopig gaat het een stuk beter met Walter, al heeft hij nog wat last van zijn stem.

Het geplande feestjaar, ter ere van dertig jaar het album ‘Hier en Nu’, moet echter wel wijken. Nu zeker de festivals wegvallen, moeten de Kreuners zoals zoveel andere muzikanten even oplossingen zoeken. “Wij hebben altijd alles door vijf gedeeld. Maar we hebben het geluk dat we ook nog andere dingen gedaan hebben, zoals mijn tv-werk.” Walter mag dus niet klagen, al vreest hij wel voor beginnende groepen. “Ik zou nu niet graag in hun schoenen willen staan.”