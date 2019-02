De eerste block-button van het seizoen werd meteen ingezet! Dit waren de opvallendste kandidaten uit ‘The Voice’ MVO

08 februari 2019

22u38 0 TV Het nieuwe seizoen van ‘The Voice’ ging vanavond van start op VTM, en er staat extra veel op het spel. Niet alleen mogen de juryleden dit keer 15 teamleden verzamelen, ze hebben ook één keer het recht om een ander jurylid buitenspel te zetten met hun ‘block-button’. Een gelegenheid waar iemand meteen al in de eerste aflevering gebruik van maakte...

Iosune Van Camp

Iosune beet de kop eraf, en hoe! Met een gewaagde versie van ‘Crazy’ van Gnarls Barkley was zij de eerste die door mocht naar de volgende ronde. Bart Peeters palmde haar in met een ietwat vreemde vergelijking tussen ‘patatten’ en ‘quinoa’.

Miroslav Gabor

Eén van de meest opvallende deelnemers was zonder twijfel de Slovaakse Miroslav ‘Miro’ Gabor. Hoewel de juryleden er aanvankelijk van overtuigd waren dat hij een vrouw was, waren ze enorm verrast toen ze alle vier hun stoel voor hem omdraaiden.

Amy Yinkore

Ook Amy is zeker één van de kandidaten om rekening mee te houden dit seizoen. Met haar zeldzame gospelstem blies ze alle juryleden compleet weg. Amy ging voor team Koen, want die zette zijn eerste en enige ‘block’ van het seizoen meteen in om ervoor te zorgen dat Natalia geen kans maakte op deze heldere zangstem.

En na de show deed ze dat nog eens, maar dan met behulp van al haar vriendinnen uit haar gospelkoor.

Nisrine Rabhioui Simon

De meeste kandidaten hebben nog geen ervaring, maar van Nisrine staat er al een videoclip van een zelfgeschreven nummer op YouTube. Hoewel het even spannend werd, mocht Nisrine op de valreep mee door dankzij Alex.

Tars Van Haecke

Tom Dice 2.0 is geboren in Tars Van Haecke. Hij trok met zijn eigen gitaar het podium op en bracht een intieme versie van het nummer ‘Bloodbank’ van Bon Iver. Hij wist alle vier juryleden te overtuigen van zijn kunnen, maar hij koos uiteindelijk voor Bart.

Elien Cauwelier

Elien deed al eens eerder mee aan ‘The Voice’ en schopte het toen tot in de battles. Het is echter haar droom om zeker ook eens tot in de liveshow te geraken. Daarom waagt ze dit jaar opnieuw haar kans, en met succes. Elien mocht mee naar de volgende ronde!

... en toch kwamen er traantjes aan te pas. Elien vond het namelijk erg jammer dat haar jongere broer, Sander, het niét haalde. Hij trad eerder op de avond op en helaas draaide geen enkel jurylid zich om.