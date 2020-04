De eerste Belgische Netflix Original en een liefdesbrief aan Hollywood: tv-tips om corona even te vergeten Jelle Brans

30 april 2020

10u00 0 TV Wat was de pijnlijkste publieke ervaring uit het leven van Evi Hanssen, en wat hebben een sjorpaal, blote madammen en een dropping met elkaar te maken als je Jens Dendoncker heet? Die vragen worden vanavond beantwoord in een nieuwe aflevering van ‘Ge Hadt Er Bij Moeten Zijn’. De maand mei gaat ook aangebrand van start op Netflix, waar een langverwachte nieuwe reeks begint over geheime seks in het Hollywood van de jaren ‘40, en waar de allereerste Belgische Netflix Original z’n première kent. Onze chef Showbizz deelt de beste tv-tips van donderdag en vrijdag.

'Josephine Baker: The Story of an Awakening': Meisje in het bananenrokje

Docu van - diep ademhalen - Belgisch-Frans-Ests-Griekse makelij over het opmerkelijke leven van de Amerikaans-Franse danseres, zangeres en actrice Josephine Baker, die overleed in 1975. In de jaren twintig wordt Baker, als jonge revuedanseres uit het gesegregeerde Amerika, een internationale superster in Parijs. In de Folies Bergère verschijnt ze vaak halfnaakt op het podium, enkel gekleed in haar beroemde bananenrokje, soms vergezeld door een jachtluipaard. Ja, in de vorige eeuw wisten ze tenminste nog wat feesten was. Bakers wilde dansstijl is immens populair in het Europa van de Roaring Twenties, maar telkens ze naar huis gaat, wordt ze geconfronteerd met racisme en segregatie. Deze film vertelt het verhaal van haar politieke bewustwording.

Canvas, 23.10 uur

'Into the Night': Allereerste Belgische Netflix Original

Morgen verschijnt met 'Into the Night' de allereerste Belgische Netflix Original. In deze zesdelige psychologische sciencefictionreeks is de zon het hoofdpersonage. Alles wat zijn stralen aanraken wordt vernietigd, enkel de passagiers op een nachtvlucht vanuit Brussel naar het Westen weten eraan te ontkomen. De voertaal is Frans, de acteurs en de crew komen van beide kanten van de taalgrens en het regisseursduo (Inti Calfat en Dirk Verheye, bekend van 'Over water') is Brussels, maar het idee voor de reeks is Amerikaans. Jason George, voormalig journalist van 'The New York Times', bedacht het concept op basis van de roman 'The Old Axolotl' van de Poolse schrijver Jacek Dukaj. Honderd procent Belgisch kan je de eerste Netflix Original dus niet noemen, maar de vraag is of dat een slechte zaak is. George spendeerde jaren opzoekingswerk aan het project en bewees met Netflixtopper 'Narcos' al een fantastische reeks neer te kunnen pennen. Het feit dat hij vooraf geen Belgische acteurs kende, kan ook verfrissend werken. De enige Vlamingen zijn Nabil Mallat ('Patser') en Jan Bijvoet ('Van vlees en bloed'). Voor de rest is de ploeg van 'Into the Night' één grote smeltkroes van talen en culturen, net als de passagiers in het vliegtuig.

Netflix (vanaf morgen)



'Hollywood': Campy glamour ten top

Z'n eerste werk voor Netflix - 'The Politician'- was geen hoogvlieger. Maar met tweede worp 'Hollywood' lijken de sterren gunstiger te staan voor überproducer Ryan Murphy, de man die eerder onder meer 'Glee', 'American Horror Story' en 'American Crime Story' bedacht en door Netflix voor honderden miljoenen dollars werd weggekocht. Zijn nieuwe miniserie speelt zich af in het Los Angeles van de jaren veertig en wordt door hemzelf omschreven als een liefdesbrief aan de filmwereld van weleer, met gewichtige thema's als ras, gender en seksualiteit. Afgaande op de eerste beelden mogen we ons toch ook aan een gezonde dosis 'campy' glamour verwachten, één van de stijlkenmerken van Murphy's oeuvre. "Alles waar ik aan werk, draait om één idee: van gemarginaliseerde personages het hoofdverhaal maken", luidt zijn drijfveer. Niet alleen voor de camera wil hij een brede afspiegeling van de maatschappij presenteren, hij doet ook iets aan de ongelijkheid door zo veel mogelijk vrouwen, holebi's en andere minderheden in te huren voor zijn producties. Als het ook nog meeslepende televisie oplevert, juichen wij dat toe.

Netflix (vanaf morgen)



'La trêve': ‘Twin Peaks' aan de Maas

Na de start van 'Unité 42' eerder deze week gaat Eén verder op het pad van de Waalse misdaad, met het tweede seizoen van deze uitstekende politiereeks. Bij de start leek 'La trêve' - de eerste Belgische titel die door Netflix werd aangekocht - weinig nieuws te brengen: in een klein Ardeens dorpje waar elke bewoner wel iets te verbergen heeft, zet een mysterieuze misdaad een en ander in beweging. De detective die alles moet onderzoeken, heeft natuurlijk ook zijn demonen. 'Twin Peaks' aan de Maas dus, als u ons een kleine overdrijving toestaat. U zag het allemaal al eens eerder, maar dat unieke Ardeense sfeertje en de sterke scenario's maakten van 'La trêve' een beklijvende reeks die internationaal moeiteloos overeind bleef. Op het einde van het eerste seizoen heeft onze held zijn ontslag gegeven. Vier jaar later moet hij opnieuw aan de slag, als zijn psychiater hem vraagt een patiënte te helpen die van moord wordt beschuldigd. Net als in 'Unité 42' speelt Tom Audenaert - onze acteerambassadeur over de taalgrens - ook in 'La trêve' een opmerkelijke bijrol.

Eén, 23.10 uur



'Ge hadt erbij moeten zijn': De blote madammen van Jens Dendoncker

Wat hebben Johan Museeuw, Evy Gruyaert, Marleen Merckx, Katja Retsin, en Saartje Vandendriessche gemeen? Ze spelen allemaal een gastrol in het verhaal dat Evi Hanssen te vertellen heeft in de tweede aflevering van 'Ge hadt erbij moeten zijn'. Hanssen krijgt Sven De Ridder bij haar thuis over de vloer en vertelt hem over de pijnlijkste publieke ervaring uit haar leven. Daarvoor keert Evi (gespeeld door Ruth Beeckmans) terug naar de zomer van 2004, toen ze het van TMF-vj tot sportanker bij de net opgestarte zender Sporza schopte. Beeckmans speelt ook een hoofdrol in het tweede verhaal, dat ze gaat sprokkelen bij Jens Dendoncker. Jens keert terug in de tijd, naar toen hij als 14-jarige knaap met de Chiro op kamp ging. Een verhaal over een wortelpak, een sjorpaal, een duistere dropping en 'blote madammen'. Ruth Beeckmans als Jens Dendoncker: een staaltje van vernuftige casting, als u het ons vraagt.

VTM, 20.35 uur en op VTM GO