De drugsmaffia in Antwerpen: "We worden zelfs getipt door politiemannen voor een schoon bedrag" DBJ

18u07

Bron: VRT 0

Pano duikt in het criminele drugsmilieu van Antwerpen. In een fragment uit de uitzending van vanavond is te zien hoe een drugsdealer praat over de gang van zaken in de havenstad. De reporters praten met de dealers en met hun radeloze ouders. "Veel ouders zijn ook pro, he. Hun huizen worden ermee betaald", zegt de dealer. Ook Bart De Wever doet een boekje open over zijn ‘war on drugs’.

