De diva in Wannes uit ‘The Voice’: “Paparazzi voor m’n deur: cool!” MV

21 maart 2019

06u00

Nog maar 16 is Wannes Lacroix, maar de jongeman uit Bocholt heeft al een aardig palmares in de showbizz. Zo speelde hij Marx in de Studio 100-reeks 'De Avonturen van Lolly Lolbroek' én had hij een rolletje in de musical '14-18'. En in 'The Voice' bewijst Wannes dat hij ook als zanger aardig uit de voeten kan. Z'n ­geslaagde blind audition leverde hem een plekje op in het team van Koen.

Je cv oogt al fraai, Wannes.

Ik ben er best trots op. Mijn mama is altijd bezig geweest met musical. Dankzij haar heb ik me - in een zotte bui - ingeschreven voor ‘14-18’ en tot m’n verbazing mocht ik meedoen. Zó ben ik in het wereldje gerold.

Met ‘Lolly Lolbroek’ stond je als 14-jarig kereltje in het Sportpaleis.

Amai, nerveus dat ik toen was! Logisch hé, als je plots voor zoveel volk staat. Op hetzelfde podium waar ook mijn grote idool Beyoncé heeft opgetreden. Da’s echt kicken.

Wat doe je het liefst: acteren of zingen?

Zingen! Ik schreef me in 2015 al in voor ‘The Voice Kids’, maar vloog er tijdens de audities uit. Opgeven staat niet in mijn woordenboek, dus waag ik nu mijn kans in de ‘grote’ versie. Want ja, ik wil absoluut mijn grote droom waarmaken.

En dat is?

Zo bekend mogelijk worden. (lacht) Allez, nu klink ik misschien als een diva, maar ik sta nu eenmaal graag in de spotlights. Dat kinderen me op straat soms herkennen als ‘diene uit ‘Lolly Lolbroek’’, vind ik de max! Als ik luidop mag dromen, zou ik graag internationaal doorbreken. Paparazzi voor m’n deur, hoe cool zou dat zijn. Maar eerst ga ik natuurlijk Vlaanderen proberen te veroveren. Mijn ouders houden me trouwens wel met de voetjes op de grond.

Ben je als elke 16-jarige bezig met je looks?

Valt wel mee. Ik sta geen uren voor de spiegel, maar zie er graag verzorgd uit.

Heb je al een lief?

Ik heb nog geen vriend. En ik ben ook niet op zoek.

Je valt dus op jongens. Wanneer kwam je er achter?

Goh, vorig jaar in november pas. Maar mijn ouders hadden dat al lang door. (lacht) Ook m’n klasgenoten wisten het al. Ach ja, iedereen is blij voor mij. Ook mijn ouders. Ik focus me nu helemaal op ‘The Voice’ en m’n zangcar­rière. Er kruipt ook veel tijd in school. Ik studeer Woordkunst Drama op de kunsthumaniora in Hasselt. Zingen, dansen, acteren: helemaal mijn dada.

Je kan ook erg hoog zingen ook. Alex Callier dacht dat hij een meisje hoorde.

Ja, hij is niet de eerste die dat zegt. (lacht) Maar ik beschouw die jonge frisse stem nog als een voordeel. Dus ik vrees eigenlijk een beetje voor het moment dat ik de baard in de keel krijg. Ik vind het veel leuker om nummers van Beyoncé en Bruno Mars te zingen.

Was je verrast toen Koen Wauters zich omdraaide?

Amai nog niet. Dit had ik helemaal niet zien aankomen. We hadden meteen een klik. Ik kom ook goed overeen met z’n dochter Zita. We hebben nog samen in het Studio 100-koor gezongen. En ja, haar papa is zowat de grootste Vlaamse artiest.

Van hem kan je dus nog heel wat bijleren?

Da’s zeker! Hij is dé geknipte coach. Ik ga er dan ook voor de volle honderd procent voor gaan. Dus hopelijk horen jullie snel nog iets van mij, hé!