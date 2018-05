De 'De Vadder Ivan-club' uit 'Vaneigens' was gisteren even terug: "Ik kan hem zelfs aanraken!" DBJ

17 mei 2018

11u00

Bron: VIER 0 TV Wetstraatjournalist Ivan De Vadder (53) is deze week te gast in 'Gert Late Night' en dat was volgens Gert en James de ideale gelegenheid om de 'De Vadder Ivan-club' uit het sketchprogramma 'Vaneigens' nog eens van onder het stof te halen.

Tania Van Der Sanden (55) zakte gisteren speciaal af naar de boot van Gert en James om zich nog eens te transformeren in 'Mamie' uit Vaneigens Die was in het legendarische sketchprogramma 'Vaneigens' tevens de voorzitster van de 'De Vadder Ivan-club'. "Het heeft een kleine twintig jaar geduurd, maar dames, u ziet het goed, dit is wel degelijk de échte Ivan De Vadder", aldus de dolenthousiaste voorzitster.

En alsof dat nog niet genoeg is, openden Gert en James ook een museum voor 'de Godheid'. "Op dit kussen ligt zijn briljante brein", zegt de gids van het museum.