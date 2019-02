De comeback van Francesca Vanthielen: na haar ontslag bij VTM binnenkort in ‘Thuis’ MC

19 februari 2019

00u00 0 TV Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Na vier jaar afwezigheid maakt Francesca Vanthielen (46), ooit de leading lady bij VTM, binnenkort haar rentree op televisie. In de VRT-soap 'Thuis' nog wel. "Ik kijk vooral uit naar het weerzien met Leah Thys."

Na haar ontslag bij VTM leek de tv-carrière van Francesca een stille dood gestorven. Want 'Dansdate', 'Vind mijn familie' en 'Aspe', haar laatste opdrachten voor de commerciële zender, dateren al van 2014. Maar kijk, net op het moment dat Francesca compleet van de beeldbuis verdwenen leek, klopten de makers van 'Thuis' aan.

"Ja, ik heb dit voorjaar een interessante rol in 'Thuis' te pakken", zegt Francesca. "Vooral het feit dat ik naast Leah Thys, die Marianne speelt, op de set kan staan, is iets om naar uit te kijken. Zo is voor mij de cirkel rond, want Leah heeft mij destijds enorm geholpen bij mijn auditie aan de Mountview Theatre School in Londen, waar ik een postgraduaat acteren haalde."

Nochtans noemde ze tv anderhalf jaar geleden nog "een afgesloten hoofdstuk". "Ik klamp me er niet krampachtig aan vast en hou me met andere zaken bezig", zei Francesca toen. Met 'andere zaken' bedoelde ze onder andere acteren in het theater. Zo ging recent 'Assisen II - De Gifmoord' in première. Daarin speelde ze een openbaar aanklager aan de zijde van Kürt Rogiers en Karen Damen.

Eind van seizoen

Bij 'Thuis' kijken ze alvast uit naar de komst van het voormalige VTM-boegbeeld. "We zijn blij om Francesca te verwelkomen", zegt producer Hans Roggen. "Haar personage zal wel pas tegen het einde van dit seizoen te zien zijn."