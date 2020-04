De 'Columbus' rijdt opnieuw uit: “Dit jaar kende ik niemand van de gasten écht goed” DBJ

30 april 2020

00u00 1 TV Voor het derde seizoen reist levensgenieter, monteur en moestuinexpert Wim Lybaert (51) het toeval achterna met zijn 'Columbus'. Daarin staan zes nieuwe bekendheden klaar om plaats te nemen op de passagiersstoel van zijn verbouwde schoolbus. Lieven Scheire (38) bijt vanavond de spits af.

Het gaat er net iets anders aan toe dit derde seizoen van 'De Columbus'. Lybaert pikt zijn reisgenoten niet meer thuis op, want de roadtrip gaat telkens verder waar de vorige is geëindigd. "Zo kunnen we nog meer toeval inbouwen", zegt Lybaert. "Gepakt en gezakt komen de gasten bij de bus aan, op een onbekende locatie. Dat brengt ook voor hen nog meer onzekerheid mee en maakt het spannender. Al is het ook een praktische overweging. Als je telkens in België start, rijd je in het begin vaak over dezelfde wegen. Die kennen de kijkers intussen."

Regeltjes volgen

Ingeborg, Tom Van Dyck, Dieter Coppens, Tijs Vanneste en Maaike Cafmeyer volgen later dit seizoen. Beginnen doet Lybaert met comedian en zelfverklaarde wetenschapsnerd Lieven Scheire. Ze vertrekken vanuit Duitsland, waar de reis van de laatste gast van vorig seizoen, Jan Peumans, was geëindigd. "Dit jaar kende ik niemand van de gasten écht goed", vertelt Lybaert. "Maar tijdens die paar dagen komt er altijd een moment waarop je voelt dat er een echt contact komt. Vaak gebeurt dat door samen te slapen of via humor, maar bij Lieven was het nog anders. Hij volgt namelijk graag de regeltjes. Zodra hij zich niet meer kon bedwingen om mij daar telkens op te wijzen, wist ik dat hij helemaal zichzelf was."

'De Columbus', 20.20 uur op Eén

