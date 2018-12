De cast van 'Friends' verdient nog steeds 20 miljoen per jaar dankzij herhalingen MVO

27 december 2018

15u20

Bron: Metro 0 TV De cast van de langlopende sitcom ‘Friends’ verdient tot op vandaag nog steeds 20 miljoen dollar (17,5 miljoen euro) per jaar. Dit dankzij de herhalingen van het programma.

Het is bijna 15 jaar geleden dat Rachel van het vliegtuig stapte in de laatste aflevering, maar toch verdienen de acteurs nog steeds enorm veel aan de serie.

Aan het eind van de show, in 2004, verdienden Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Matt LeBlanc en David Schwimmer 1 miljoen dollar per aflevering. Dit jaar krijgen ze echter nog stééds 20 miljoen dollar op hun rekening gestort. Gezien een seizoen 24 afleveringen telt, is dat dus maar 4 miljoen minder dan tijdens de loop van de show.

De acteurs krijgen namelijk 2% van de opbrengt, telkens tv-studio Warner de herhalingen van het programma laat uitzenden. Denk dan eens hoe we wereldwijd nog altijd naar Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler en Ross staren. Zo’n 2% mag dan weinig lijken op het eerste zicht, maar dat is het zeker niet.