De cast van 'Campus 12' getuigt: "Wij hebben ook nog een leven naast de serie, maar we gedragen ons wel altijd"

13 juli 2019

06u00

Bron: Story 0 TV In tegenstelling tot veel van hun leeftijdsgenoten wacht de cast van ‘Campus 12’ geen luilekkervakantie, want er moet opgetreden worden. Maar dat vinden ze niet erg. Dat vertellen de jonge acteurs aan het blad Story.

Een jaar geleden waren Nina, Jasper, Lennart en Jelisa nog nobele onbekenden, vandaag is de kans groot dat ze bij de favoriete idolen van je (klein-)kind horen. En dat heeft allemaal te maken met hun hoofdrol in de Studio 100-reeks ‘Campus 12’. Voor het viertal is die bekendheid nog steeds wennen. “Als ik in de frituur sta aan te schuiven, is het toch schrikken als ik aangesproken word”, aldus Jasper. “Ik wil gerust op de foto. Maar als ik op restaurant zit en mijn eten staat voor mij op tafel, wil ik dat wél eerst opeten”, lacht Lennart. Nina, de jongste van de vier, bekent dat ze er onzeker van wordt. “In mijn hoofd ben ik zelf nog een kind, en plots kijken al die kindjes naar je op. Dat is fijn, maar...”

Maar het betekent ook dat je nu zo’n beetje het goede voorbeeld moet geven.

Jelisa: “Uiteraard gedragen wij ons altijd. Dat is maar een kwestie van gezond verstand. Maar naast ‘Campus 12' hebben we ook nog een leven, hé.”

Lennart: “Ik vind ook dat het geen kwaad kan om eens een biertje of een glas wijn te drinken. De ouders van onze jonge kijkers doen dat tenslotte ook.”

Jasper: “En ik durf nog altijd de straat op in mijn jogging, hoor (lacht). Ook al word ik soms herkend.”

Hoe hard is jullie leven nu veranderd?

Jelisa: “Ik woon in Amsterdam, maar door opnames of optredens voor de reeks verblijf ik nu veel in Antwerpen. Al pendel ik ook heel veel. Maar ik ben dat gewoon, als theateractrice heb ik veel in het buitenland gewerkt. Mijn familie en vrienden zie en hoor ik bovendien best vaak.”

Lennart: “Ik werkte voordien áchter de schermen, vooral als regisseur van reclamefilmpjes en kortfilms. En nu sta ik dus voor de camera, dat is toch een groot verschil.”

Jasper en Nina, jullie hebben speciaal voor de reeks jullie studies stopgezet.

Jasper: “Laat ons zeggen dat ik mijn studies Podiumtechnieken op pauze heb gezet. Mét alle steun van mama. Als je zo’n mooie kans krijgt, moet je die grijpen. Die studie kan ik altijd nog hervatten.”

Nina: “Ik zat de ene dag nog op de middelbareschoolbanken, en de volgende dag stond ik op de set van Campus 12. Nooit verwacht dat mijn ouders dat zouden toelaten, maar uitgerekend zij hebben me gestimuleerd om ervoor te gaan. Ik durfde eerst niet, je hebt toch een diploma nodig...”

Een sprong in het diepe, dus. Maar die heb je je vast nog niet beklaagd.

Nina: “In het begin had ik het wel moeilijk. Plots was ik het zeventienjarige meisje dat niet meer naar school ging en niet meer altijd bij haar vriendinnen kon zijn. In plaats daarvan verdiende ik geld. Daardoor ben ik mentaal wel enorm geëvolueerd. Vandaag was ik ontzettend trots omdat ik alleen de tram had genomen. En ik beantwoord mijn eigen mails, iets wat mijn ouders vroeger deden.”

Jasper: “We mogen ook niet vergeten dat we nog steeds jonge gasten zijn die zich ook moeten amuseren. Op een professionele manier weliswaar.”

Merken jullie dat Nina de jonkie is van de groep?

Jelisa: “Soms zegt ze: ‘Ik ben nog máár 18’, andere keren: ‘Ik ben wel ál 18, hé’. Het hangt ervan af wat haar het beste uitkomt (lacht). Maar voor haar leeftijd is ze al vrij volwassen.”

Lennart: “Het grootste verschil is dat wij ons rijbewijs al hebben. Haar papa moet haar telkens komen halen.”

Nina: “In september ga ik proberen mijn rijbewijs te halen.”

Hoe bijzonder is het om deel uit te maken van de Studio 100-familie?

Jasper: “Heel bijzonder, vooral tijdens de Sintshow. Plots sta je tussen alle andere figuren.”

Nina: “Ik had zulke momenten al eerder meegemaakt, tijdens mijn tijd bij het Studio 100-koor. Dan loop je in de gang tussen kabouter Klus en Gert Verhulst. Je wordt dat snel gewoon. We zijn echt één grote familie.”

Iemand als Gert blijft toch indrukwekkend, zou ik denken.

Jasper: “Vooral door zijn lengte! Ik vergeet iedere keer weer hoe groot hij is (lacht).”

Nina: “We hebben ook niet zoveel contact met hem. Soms komen we hem eens tegen in de gang, maar die man is met duizend dingen tegelijk bezig. Hij knikt wel altijd vriendelijk.”

Lennart: “Hij weet wie we zijn. Of hij kan heel goed doen alsof (lacht). Wij zijn natuurlijk de baby’s van de Studio 100-familie, en hij de pater familias.”

De jeugd van tegenwoordig is nochtans best mondig...

Jasper: (pikt in) “Ik vind het goed dat jongeren bewust bezig zijn met zaken als het klimaat en dat ze hun ouders op de vingers tikken als die pakweg een plastic zak gebruiken in de supermarkt.”

Lennart: “Zelf ben ik daar ook mee bezig. Ik sorteer goed en koop geen groenten of fruit dat verpakt is in plastic.”

Jelisa: “Het is beter dat de jeugd op sociale media toont dat ze bezig zijn met ons klimaat, dan dat ze zich druk maken om hun uiterlijk.”

Jasper: “Ik hoop alleen dat ze het dan serieus menen. En niet gewoon even ploggen (vuilnis verzamelen tijdens het joggen, red.) voor de schijn, om dan te stoppen.”

Nina: “De toekomst van ons klimaat baart mij in elk geval ook zorgen. De zomers worden steeds warmer. Ik vind dat eng.”

Tijdens de opnames van die andere Ketnet-reeks Ghost Rockers is de vonk overgeslagen tussen Tinne en Juan. Is er bij jullie sprake van romantiek?

Nina: “Geen liefdesvonken bij ons. Of ik moet het echt niet doorhebben (lacht).”

Jasper: “Tinne of Juan zei in een interview: ‘‘Ghost Rockers’ is zo’n mooie periode geweest. Ik heb er zelfs een lief aan overgehouden.’ Ik kies voor een variant op die uitspraak: ‘Ik heb beste maten overgehouden aan ‘Campus 12’.’ Een hechte vriendschap dus, maar meer niet.”

Lennart: “We hadden alle vier al snel een klik, ook al zijn we heel verschillend. Maar de opnames zijn zo snel gestart. Er was geen tijd om elkaar niet te accepteren. Maar wat romantiek betreft: ik ben al meer dan een jaar samen met mijn vriendin Ellen, en het is nog steeds grote liefde.”

Jij speelt ook Stan in de Eén-soap Thuis. Is die combinatie niet zwaar?

Lennart: “Sommige dagen wel, maar het is nooit een optie geweest om te stoppen met ‘Campus 12’, en zo’n mooie rol als in Thuis kon ik niet laten liggen. De reacties zijn gemengd, maar dat vind ik logisch: ik heb die rol overgenomen van iemand die hem zeven jaar heeft gespeeld. Dat is natuurlijk wennen voor de kijkers.”

Nina: “Tijdens meet & greets horen we toch dikwijls van de mama’s dat ze fan zijn van Lennart in ‘Thuis’. Ik heb hem trouwens al gezegd dat hij mijn naam eens mag laten vallen bij de makers van de soap (lacht).”

Wat doen jullie nog naast Campus 12?

Nina: “Een beetje studeren, want via de examencommissie probeer ik alsnog mijn middelbaar diploma te halen.”

Jasper: “Ik ben nog actief in het jeugdtheater en geef dansles.”

Jelisa: “Naast wat modellenwerk en kleine rolletjes in Nederlandse reeksen schrijf ik eigen liedjes waarmee ik af en toe optreed.”

Zien jullie jezelf lang doorgaan met deze reeks?

Lennart: “Tuurlijk! Zolang het boeiend en leuk blijft.”

Nina: “‘Ghost Rockers’ heeft vier jaar geduurd, en zo lang mag ‘Campus 12' van mij ook zeker duren. Ketnet en Studio 100 zijn alvast heel tevreden. De kijkcijfers zijn goed en de fans hebben ons op de awardshow van Ketnet zelfs beloond met titel van ‘Band van het jaar’.”

Jasper: “Je weet natuurlijk nooit hoe het loopt. Nu ligt onze focus op het tweede seizoen, dat vanaf september op tv te zien is – én op de vele optredens deze zomer.”

En wat na ‘Campus 12'?

Nina: “Ik hoop in de musicalwereld te belanden. Wat Tinne Oltmans doet, vind ik geweldig. Of misschien een solocarrière uitbouwen als zangeres. Volgens onze collega Mathias Sercu heb ik met Nina Rey alvast de best mogelijke artiestennaam (lacht). Ach, ik zie wel waar ik beland. Zolang het maar niet achter een bureau is.”

Lennart: “Op de vrije momenten ben ik bezig met dingen te maken, te schrijven en te bedenken. Ik heb regie gestudeerd.”

Jasper: “Mij lijkt het ook de max om te kunnen doorstromen naar de musicalwereld.”

Jelisa: “Ik wil ook blijven zingen en acteren. ‘Campus 12' is op dat vlak een mooie springplank.”