De 'Callboys' vormen nu ook een liveband met Mauro en Isolde Lasoen

21 augustus 2019

00u00 0 TV Na afloop van het eerste seizoen van 'Callboys' trokken de vier hoofdrolspelers regelmatig de baan op als veredelde dj-act of acte de présence. Binnenkort zijn ze echter te boeken als deel van de liveband Belga. Samen met Mauro Pawlowski en Isolde Lasoen, maar ook met 'Callboys'-regisseur Jan Eelen, zullen ze vergeten Belgische funk brengen, recht uit de tv-reeks.

Bij de productie van het eerste seizoen botste Eelen op de plaat 'Funky Chicken', een compilatiealbum vol vergeten Belgische funknummers uit de jaren 70. "Die muziek is destijds nooit live gespeeld", vertelt hij daarover. "Dat waren toen los-vaste groepen die zelden uit de studio zijn gekomen. En hun nummers gaan we aanvullen met iets nieuws, zoals een funky versie van 'The Sound of C' van de Confetti's. En blijkbaar spreekt dat veel topmuzikanten aan. We hebben een eigen superband samengesteld, met onder anderen Mauro Pawlowski, Isolde Lasoen en Chantal Kashala." Ook de 'Callboys'-regisseur zelf speelt mee, op gitaar.

Daarnaast komt er ook een nieuwe soundtrack voor het tweede seizoen van de VIER-reeks, dat start op 5 september. Daarvoor deed Eelen een beroep op Jimmy Dewit, alias DJ Bobby Ewing.