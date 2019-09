Exclusief voor abonnees De Callboys geven weer alles in het tweede seizoen: “Op de eerste draaidag moest ik al kussen met een oudere dame” Redactie

04 september 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV “Al onze oneliners weer bovenhalen, dat was ’t makkelijkst geweest. Maar wij zijn ‘De Kampioenen’ niet, hé”, zegt Matteo Simoni (31). Deze week gaat het langverwachte tweede seizoen van ‘Callboys’ van start. Dag Allemaal ging praten met Matteo en collega’s Rik Verheye (32), Stef Aerts (31) en Bart Hollanders (35) en regisseur Jan Eelen (49), die stuk voor stuk enorm trots zijn op hun geesteskind.

Even recapituleren. Op het einde van vorig seizoen hadden de escortjongens zich diep in de schulden gewerkt, Devon Macharis (Matteo) was overgelopen naar Fuckarmy - en al snel teruggekeerd - en Jay Vleugels (Rik Verheye) was tragisch aan z’n eind gekomen. Op zijn begrafenis dook tot verbazing van de Callboys een identieke kopie van Jay op: zijn tweelingbroer Jeremy (eveneens Rik Verheye).

Hoger level

Fast forward naar vandaag. Een dik jaar na de dood van Jay komt er stilaan eelt op de wonden bij de Callboys. Omdat Wesley (Stef Aerts) de leiding van het escortgezelschap laat hangen, houdt Randy Paret (Bart Hollanders) de boel overeind. Maar de jongens zijn vastbesloten om de Callboys naar een hoger level te tillen en de escortsector plat te spelen. De acteurs stonden bij de start van de opnamen al evenzeer te trappelen. “Wij waren alle vier zéér vragende partij om een tweede reeks van ‘Callboys’ te maken”, verwoordt Matteo Simoni het algehele enthousiasme. “Ja”, valt Bart in, “we hebben eerst nog gebrainstormd of we niet iets anders zouden maken, maar toch kwamen we vrij snel weer uit bij een tweede seizoen van ‘Callboys’.” “Het was al laat, zie je”, lacht Stef.

