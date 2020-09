De broertjes Coppens, de Planckaerts of Tom Waes: dit kan je vanavond op tv bekijken Mark Coenegracht

06 september 2020

08u00 0 TV Een nieuw schooljaar betekent ook een nieuw tv-seizoen. Net zoals de voorbije dagen kan u dankzij HLN ook vandaag vooraf kiezen van welke tv-programma’s u wil genieten. Wij bezorgen u een compleet overzicht van alle nieuwe programma’s en van alle toptitels die terugkeren, met tekst en uitleg en exclusieve videofragmenten zodat u voor geen verrassingen komt te staan. Voor de snelle beslissers is er dit handige overzicht. Wie meer informatie wil, klikt op een programmatitel en wordt op zijn wenken bediend.

Het zal er zondagavond hard tegen onzacht aan toe gaan tussen VTM en Eén. De commerciële zender heeft zijn erg succesvolle broertjes Coppens en hun populaire ‘Code van Coppens’ van donderdagavond naar zondag getransfereerd. Eén pakt dan weer uit met de fratsen van de familie, Planckaert in ‘Chateau Planckaert’ en de start van het tweede seizoen van ‘Undercover’, met Tom Waes opnieuw als undercoveragent Bob Lemmens.

Om het helemaal moeilijk te maken voor de kijker, gooit VTM na de Coppens-show, met een hoofdrol voor K3 en De Romeo’s, ook nog de Belgische tv-première van de uitstekende film ‘Niet Schieten’ van Stijn Coninx er tegenaan.

Opvallend: VIER moest wegens de coronapandemie node een nieuw seizoen van ‘Dancing with the Stars’ uitstellen. De zender pakt uit met herhalingen van ‘De Rechtbank’ en ’Niveau 4’ en een compilatie van ‘Gert Late Night’. Ook VTM 2 kiest voor herhalingen. In dit geval van de nieuwe reeksen ‘Vanity Plates’ en ‘Jonge Wolven’.

1. De Code Van Coppens



Staf en Mathias Coppens halen in een fonkelnieuw seizoen van ‘Code van Coppens’ opnieuw alles uit de kast om verschillende themakamers vol te steken met straffe experimenten, raadsels, opdrachten en puzzels. Rode draad zijn en blijven wetenschappelijke experimenten, maar dit keer pijnigen de broertjes niet zichzelf, maar de duo’s die ze uitnodigen. In de openingsaflevering zijn het zelfs twee trio’s. De dames van K3 nemen het op tegen de drie heren Romeo’s. Hilariteit gegarandeerd.

Code van Coppens, op VTM, om 19.55 uur.

2. Château Planckaert



De familie Planckaert neemt je mee op hun wilde droom in ‘Château Planckaert’. Pater familias Eddy wilde altijd al een charmante chambre d’hôtes in Frankrijk starten. Om die droom te verwezenlijken, kocht de hechte familie een kasteel. Er is echter één probleem: er is nog heel wat werk aan...

Château Planckaert, op Eén, om 20.00 uur.

3. Undercover

Undercoveragent Bob Lemmens (Tom Waes) verlegt zijn actieterrein van een camping naar de country- en westernmanege van de broers Berger (Sebastien Dewaele en Wim Willaert) in het tweede seizoen van ‘Undercover’. Laurent en JP Berger zijn echte familiemensen die hun geliefden op handen dragen. Ze lijken gewone, brave mannen, die houden van countrymuziek, paarden, cowboyhoeden en linedance. Maar achter de volkse façade van hun El Dorado ranch runnen de broers op een meedogenloze manier een illegale wapenhandel. Bobs missie: infiltreren in de wereld van de Bergers en hen achter slot en grendel krijgen. Ondertussen blijft Bobs verleden hem achtervolgen...

Undercover, op Eén, om 20.35 uur.