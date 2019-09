De brieven zijn ontvangen en de eerste knopen doorgehakt in ‘Boer zkt. Vrouw’ KD

16 september 2019

22u45

Bron: VTM 4 TV Vanavond werden vier boeren en één boerin in de eerste aflevering van ‘Boer zkt Vrouw – De Wereld Rond’ overrompeld door het hele gebeuren. Ze kregen tips van ervaringsdeskundigen Jan en Romina, maar niet veel later moeten ze het zelf zien te rooien wanneer ze oog in oog komen te staan met de dames en heren die hun hart willen veroveren.

Akkerboer Victor krijgt zijn eerste brief

Victor krijgt voor de officiële brievenoverhandiging toch al één brief van An. Een 38-jarige vrouw heeft haar hart aan de jonge boer verloren, maar zal die leeftijd haar geen parten spelen? Victor is bondig: “Dat is een beetje te oud voor mij.”

Heeft Dina al een speeddate gedaan?

De boeren en briefschrijvers zijn zenuwachtig voor hun speeddate. An Lemmens wil weten of Dina Tersago al eens zo’n date heeft gehad. De presentatrice is immers ervaringsdeskundige wat het programma betreft, maar op date-vlak blijkt Dina over heel wat minder ervaring te beschikken. “Wat sta ik hier te doen?”, zegt ze.

Gerard maakt zijn eerste keuze

Akkerboer Gerard mocht meteen al speeddaten én daarna zijn vijf favoriete dames kiezen waarmee hij op groepsdate wil. Daarbij vloeien al meteen heel wat traantjes bij de vrouwen die het hart van de lieve boer graag willen bekoren.