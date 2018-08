De booming business van online spermadonoren onder de loep: bekijk hier 'Telefacts Zomer' volledig TDS

21 augustus 2018

23u10

Bron: VTM 0

'Deur-aan-deur zaaddonoren.' Honderden mannen bieden online hun sperma aan. Het is voor veel vrouwen een nieuwe manier om snel zwanger te worden. Onbekende mannen komen het sperma thuis afleveren. Het gebeurt snel en is bijzonder eenvoudig. In de reportage worden drie online donors een jaar lang gevolgd. Je kan hier de volledige reportage bekijken.