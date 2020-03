De bomma uit 'Familie’ over hoe ze coronacrisis ervaart: “Ik wou zelf boodschappen gaan doen” LOV

17 maart 2020

17u56 0 TV In de uitzending van ‘Blijf in uw kot!’ op dinsdag, belden Julie Van den Steen (27) en Vincent Fierens (27) met Annie Geeraerts, beter bekend als ‘de bomma’ uit ‘Familie’.

Met 93 jaar op de teller behoort de actrice tot de risicogroep, maar Annie vindt het allemaal niet zo erg. “Nu kan je wat meer genieten, zoals van iets te lezen of tv te kijken.” Bang had ze initieel niet. “Ik wou zelf nog even boodschappen doen, want ik woon dicht bij de winkel, maar mijn dochter wilt dat ik binnen blijf. Zij doet de boodschappen, zet de zak op het terras en we zwaaien naar elkaar.” Af en toe belt Annie met haar tv-echtgenoot Albert, Ray Verhaeghe (93), die het goed stelt.

LEES OOK: Opnames van ‘Thuis’ en ‘Familie’ stilgelegd tot na 3 april