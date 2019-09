De Bomma uit ‘Familie’ dan toch niet in ‘Gert Late Night’: “Geen toestemming van VTM” MVO

12 september 2019

07u22 16 TV Annie Geeraerts (93), die al jarenlang ‘de bomma’ speelt in ‘Familie’, mag van VTM niet naar ‘Gert Late Night’. Ze werd nochtans aangekondigd als één van de bootgasten van Gert Verhulst en James Cooke voor volgende week.

Normaal gezien zou ze volgende week op de boot verblijven, samen met Clara Cleymans en Alex Agnew. Maar zender VTM had liever niet dat ze zomaar naar de concurrentie trok. “De hele ploeg van Gert Late Night keek geweldig uit naar de komst van de iconische bomma van Familie, en ook Annie zelf had er veel zin in”, zegt woordvoerder van VIER Kristof Demasure in de Gazet Van Antwerpen. “We kunnen alleen maar betreuren dat nu ook acteurs, die niet eens exclusief aan een zender verbonden zijn, steeds harder onder druk gezet worden om niet aan een succesvolle talkshow mee te werken.”

Voor VTM is het een kwestie van principe, want de vraag werd nooit eerst aan de zender gesteld. “Vier heeft ons deze keer géén vraag gesteld. Dat is niet de manier waarop wij werken. We vernamen het pas later en zijn op de rem gaan staan. Die afspraak geldt overigens niet alleen voor wie een exclusiviteitscontract heeft, maar voor alle zenderbepalende schermgezichten.” Jammer dus voor Annie, maar een tripje naar de Evanna zit er niet in.