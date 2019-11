De boeren geven zich bloot in ‘Boer zkt. Vrouw’, niet alleen letterlijk KDL

04 november 2019

00u00 0 TV Negen afleveringen lang bleven de deelnemers van 'Boer zkt vrouw: De wereld rond' vaag over hun gevoelens en gedachten, maar daar komt vanavond eindelijk verandering in. Zo treedt akkerboer Gerard uit zijn comfortzone en laat hij zijn haar knippen tijdens een zeldzaam uitstapje.

"Ik ga nooit naar de kapper. Ik doe dat altijd zelf met de tondeuse. Ik heb zelfs geen kam", lacht hij. Wanneer Daphné nadien nog eens open kaart speelt over haar gevoelens, is Gerard emotioneel helemaal van zijn melk.

In Finland klikt het dan weer niet goed tussen de overgebleven mannen van huskygids Marianne. Ryan vindt dat Remco haar te veel opeist en kan daar niet goed mee overweg. Hij laat weten dat hij tijd voor zichzelf nodig heeft, maar de vraag is dan of hij Remco daardoor niet nog meer vrij spel geeft?

Ook in Canada, bij boer Stephan, en bij Victor in Bulgarije wordt er over gevoelens gepraat.