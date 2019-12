De Blind Auditions van ‘The Voice Senior’ gaan binnenkort van start, en jij kan erbij zijn MVO

27 december 2019

13u45 0 TV De Blind Auditions van ‘The Voice Senior’ gaan volgende maand van start, en daar is natuurlijk een enthousiast publiek voor nodig. Wie wil, kan er gratis bijzijn.

Walter Grootaers behoudt zijn plekje in de jury, maar hij krijgt drie nieuwe collega’s: Karen Damen, André Hazes en - misschien wel de meest verrassende - Sam Gooris. “Ik weet hoe je een publiek meekrijgt. Maar hen zangles geven? Nee, dat zou niet goed komen”, lacht hij.

Vorig jaar won John Leo, de artiestennaam van Leo Geudens, de wedstrijd op 66-jarige leeftijd. Hij werd gecoacht door de Kreuners-zanger.

De opnames van het nieuwe seizoen gaan op 6 en 7 januari door in de VTM studio’s in Vilvoorde. Inschrijven kan gratis via vtmtickets.be.