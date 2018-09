De beste fragmenten uit 'jong geweld': "Ik heb gewoon nog een stel nieuwe benen in de kast liggen" Redactie

18 september 2018

22u45 0 TV In Jong Geweld leren de kinderen van Bekende Vlamingen andere jongeren kennen met een een fysieke beperking. Samen ondernemen ze een tocht waarbij ze volledig op elkaar zijn aangewezen.

Tita (dochter van Joke Devynck en Johan Heldenbergh), Len (zoon van Günther Neefs), Chinouk (dochter van Dana Winner), Obi (zoon van Sabine Appelmans), Hebe (dochter van Peter Van de Veire) en Fiel (zoon van Bart Van Avermaet) leren vanavond een hele andere wereld kennen dan diegene die ze gewoon zijn. In de aanloop naar Rode Neuzen Dag, dat dit jaar in het teken staat van mentale gezondheid van jongeren op school, trekken de zes op met leeftijdsgenoten die minder zorgeloos door het leven gaan.

Obi vermijdt net een ongelukje met zijn oldtimer.

"Als ik in het water val, is mijn been kapot"

Het blind zijn zou ik niet aankunnen