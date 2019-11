De Belgen tegen de aliens: landgenoten boven in nieuwe ‘War of the Worlds’ SDE

04 november 2019

22u19 0 TV Vanavond ging de nieuwe reeks ‘The War of the Worlds’ van start op FOX. Heel wat Belgisch talent verenigde zich om van de Brits-Amerikaans-Franse reeks een succes te maken, zo blijkt.

Doet ‘The War of the Worlds’ geen belletje rinkelen? De sciencefictionroman van H.G. Wells uit 1898 geldt als een van de bekendste werken over een buitenaardse invasie en vormt dan ook een inspiratiebron voor heel wat andere boeken en films over aliens. In 1938 maakte Orson Welles trouwens een fel gesmaakt hoorspel van Wells’ boek - dat voor grote paniek zorgde bij luisteraars die niet hadden gehoord dat het om fictie ging. Het verhaal werd ook meerdere malen verfilmd, in 2005 nog door Steven Spielberg met Tom Cruise in de hoofdrol.

Maar ook zender Fox waagt zich nu aan een eigen bewerking. Daarin worden de gebeurtenissen verplaatst naar het Frankrijk en Engeland van vandaag, en ligt de nadruk minder op de aliens, maar veeleer op hoe de gewone mensen met de invasie omgaan. Aan het roer van die nieuwe versie: landgenoot Gilles Coulier - die de helft van de afleveringen mocht regisseren. Ondanks zijn jonge leeftijd - Gilles is nog maar 32 - heeft de regisseur al een indrukwekkend palmares. Zo regisseerde hij onder meer ‘De Dag' en ‘Bevergem’. “Na ‘Bevergem’, ‘Cargo’ en ‘De Dag’ was ik klaar voor een nieuwe uitdaging. ‘War Of The Worlds’ voelt daarom als een logische volgende stap in mijn carrière”, vertelde Gilles in een mededeling. “Dit is echter geen afscheid van België, ik ben van plan om in de komende jaren de ervaring op internationaal niveau te kunnen gebruiken voor mijn werk in eigen land.”

Maar Gilles is niet de enige Belg die aan deze nieuwe versie meewerkte. Acteur Gilles De Schryver, die momenteel te zien is in ‘Torpedo’, trad op als producent voor de reeks, en zijn collega Pieter Genard kreeg effectief een rol in de reeks. Pieter behoort tot het toneelgezelschap Lazarus en is vooral in het theater actief. Toch kon je hem ook al op het witte doek aan het werk zien. In ‘Dagen zonder lief’ speelde hij Kurt, en meer recent was hij in ‘De Dag’ te zien - waar hij met regisseur Gilles samenwerkte.

De twee volgende afleveringen van ‘War of the Worlds’ zijn dinsdag te zien op FOX om 20.35 uur.