De bedgeheimen van Saartje Vandendriessche: "Ik ben wel een beest in bed, ja. Er wordt nogal wat gezweet"

24 mei 2018

06u42

Presentatrice Saartje Vandendriessche (43) is een hele week te gast op de boot van Gert en James. Bij James in bed vertelde ze over acteren, haar aantrek bij de meisjes en haar nachtelijke avonturen.

Wat vele mensen niet weten, is dat Saartje ooit begon als actrice. Zo was ze onder meer te zien in VTM-reeks 'Matroesjka's'. Het is echter lang geleden dat ze nog acteerwerk deed. "Ik mis het acteren wel, want daar ben ik uiteindelijk mee begonnen. De Vlaming duwt je in een hokje, ze denken: ‘dat is nu een omroepster/presentatrice dus we vragen ze niet meer'."

Haar grootste complexen zijn volgens Saartje haar woede-uitvallen. "Als ik boos wordt is het emotioneel boos. Dan kan ik ook niet meer veel zeggen." Ook moeder worden ging heel impulsief. "Ik vond het altijd veel te vroeg, tot ik op een bepaald moment opstond en dacht ‘nu moet het gebeuren’ en tegen mijn vriend zei 'leg je maar klaar'.

Met ballen

James polst ook naar de feministische kant van de presentatrice. "Ik word echt mottig van de uitspraak ‘dat is een vrouw met ballen’", zegt Saartje. "Je moet een vrouw dus mannelijke eigenschappen toekennen om te zeggen dat ze haar ‘mannetje’ kan staan. Dat vind ik vreselijk." Op de vraag of Saartje ooit gevoelens heeft gehad voor een vrouw, barst ze in lachen uit. Ze ontkent het feit dat ze volgens James ‘een goede lesbienne zou kunnen zijn’, maar heeft wel een anekdote klaar. “Op een lesbiennefuif waar ik moest gaan draaien, gingen we meten hoeveel lesbo er in mij zat. En dat bleek veel. Ik had ook erg veel succes bij de meisjes, ze kwamen zo dicht dat ik het er warm van kreeg."

Met drugs heeft Saartje nooit geëxperimenteerd. “Maar als ik je nu een paddo geef, eet je die dan op”, vraagt James. “Ja, dan wel. Het is nog altijd iets plantaardigs”, reageert Saartje. De laatste vraag van James valt uit de lucht. "Ben jij een beest in bed, want je ziet er zo uit", stelt James. Saartje barst in een lachen uit, maar bevestigt wel. “Eentje met kracht en power", zegt ze. "Er wordt wel wat gezweet.”