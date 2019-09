De bedgeheimen van Pascale Naessens: “Ik voelde me alleen op de wereld, en niemand kon me helpen” SDE

04 september 2019

23u00

Bron: VIER 0

Na Pommeline is het de beurt aan Pascale Naessens om bij James Cooke onder de lakens te kruipen. Daar vertelt ze over de dood van haar vader, en de waarschuwingen die ze kreeg in het begin van haar relatie met Paul Jambers. Maar ze bekent ook dat ze vroeger problemen had met eten. “Ik voelde me heel alleen op de wereld", vertelt ze. “Ik denk dat op dat moment niemand mij kon helpen, omdat dat bij wijze van spreken net het probleem was.”