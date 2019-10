De ‘Bedgeheimen’ van Leen Dendievel: “Ik vraag mezelf elke dag of ik wel in ‘Thuis’ moet blijven” TK

03 oktober 2019

22u40 0 TV Wie bij ‘Gert Late Night’ verblijft, belandt gegarandeerd in het bed van James Cooke. Vanavond was het de beurt aan Leen Dendievel (35) om een ‘Bedgeheimen’ met hem op te nemen. Ze had het over haar toekomst in ‘Thuis’, de grote liefde voor haar man Udo en haar afwezige kinderwens.

Leen vertolkt al enkele jaren de rol van Kaat in ‘Thuis’. James vraagt haar of ze nooit overweegt om te stoppen met de soap. “Ik sta elke ochtend op met die vraag, ja. Zodra mijn buikgevoel aangeeft dat het genoeg is geweest, zal ik daar ook mee stoppen.”

Dendievel wordt vaak als een harde vrouw gezien. “Omdat ik zo groot ben, maar ook rechttoe rechtaan.” Al is dat wel veranderd sinds ze haar man Udo leerde kennen. “Sindsdien ben ik veel emotioneler geworden. Het is een soort kwetsbaarheid, een besef dat ik hem kan verliezen. Hij heeft me echt compleet gemaakt. Wij zeggen dat soms: wij hebben echt een liefde zoals in de film.” Daar horen echter niet meteen kinderen bij. “Ik heb die drang niet, en Udo ook niet. We hebben wel beslist dat het zeker bespreekbaar is als we ooit opstaan en een kind willen, maar voorlopig heb ik er niets mee. Dan komen we thuis en zeggen we ‘goed he, dat wij geen kinderen hebben’.”

Udo is met zijn 43 jaar een beetje ouder dan Dendievel, en dat is best normaal voor haar. “Ik val wel op oudere mannen. Tom Waes (50) vind ik bijvoorbeeld heel aantrekkelijk, en Gert Verhulst (51) ook wel. Het grootste leeftijdsverschil tussen mij en een partner was 20 jaar, toen ik zelf 21 was.”

Dendievel werd vandaag trouwens ook nog omgetoverd in Frankie, het personage dat in ‘Thuis’ de transitie naar Kaat onderging. Frankie trok de Meir op om te kijken of hij hij nog herkend werd, geholpen door een sok van Katja Schuurman.