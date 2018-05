De baas en familie van ‘Temptation’-Tim reageren: "Hij is wél een goeie gast"



Isabelle Deridder

03 mei 2018

06u00

Bron: TV FAMILIE 0 TV Geen ‘Temptation Island’-deelnemer die dit jaar meer over de tongen gaat dan Tim Wauters (31). Zijn ‘relatietest’ met Deborah Leemans (26) werd een pijnlijk fiasco. Want eens Tim in de mooie ogen van de Nederlandse verleidster Cherish (26) had gekeken, waren alle beloften van trouw meteen vergeten. Maar in weekblad TV Familie schiet de familie van Tim nu met scherp op Deborah, én reageert zijn baas. "Tim is een ontzettend fijne jongen. Echt, een goeie gast".

Het leidde tot hartverscheurende taferelen waarbij Deborah compleet brak. En bij hun hereniging volgde er nóg een vreselijk moment toen Tim zijn (ex-)vriendin alsnog haar verlovingsring wou geven, zelfs na z’n bedrog met Cherish. "Omdat hij die toch al voor haar had gekocht." De conclusie van de kijkers: Deborah verdient beter, die Tim is een kl**tzak.

Psychische terreur

Toch is er intussen een pittige discussie ontstaan. Want de ‘Temptation Island’-fans hebben zich in twee groepen opgesplitst: team Deborah en team Tim. Aanleiding daarvoor is een interview met Deborah. Daarin rekent ze voor eens en altijd af met haar ‘respectloze’ ex.

Deborah vertelt onder meer over de psychische terreur van Tim, hoe hij haar zelfvertrouwen compleet brak én hoe ze op een dag van haar werk thuiskwam in een leeg appartement. "Alles was weg: de frigo, onze wasmachine, de droogkast, onze hond die ik van Tim cadeau kreeg", aldus Deborah. "Het enige wat Tim had laten staan was een grote zetel, die ik nadien nog heb moeten verkopen ook. Tim gedroeg zich echt onuitstaanbaar. Zelfs over een stomme frietketel maakte hij ruzie: ‘Dat toestel is voor de helft van mij, dus moet ik daar nog geld voor krijgen.’ En ik gaf hem dat geld nog ook, om nieuwe ruzies te vermijden."

Op zijn kap geleefd

Dikke leugens, zo klinkt nu in het kamp van Tim. Evy, de vrouw van Tims neef, laat daar alvast geen twijfel over bestaan in een giftige post op Facebook.

Je hebt 24% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN