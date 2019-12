De anti-stresstherapie van Bart Kaëll: wroeten in de moestuin SD

12 december 2019

00u00 0 TV Luk Alloo neemt vanavond Bart Kaëll (59) op sleeptouw. De populaire zanger vertelt onder meer openhartig over de depressie die hem een vijftiental jaar geleden trof. "Ik kan nu beter relativeren dan vroeger." Rust vindt hij in zijn moestuin, maar wat is het geheim van zijn lekkere tomaten?

"Dit is mijn terrein", vertelt Bart Kaëll trots over de moestuin die hij al 20 jaar onderhoudt. "Hier zit ik elke twee à drie dagen minstens een uur. Met de handen in de aarde wroeten, dat geeft een goed gevoel. Dat is mijn antistresstherapie. Dan kan je niet te veel nadenken." Bovenal is Bart trots op zijn mooie, smaakvolle tomaten - al verklapt hij het geheim daarvoor wel aan Luk Alloo. De tv-maker neemt Bart ook mee naar enkele belangrijke mensen en locaties uit zijn verleden. Zo ontmoeten ze in zijn voormalige school juffrouw Edith. Die drukt hem meteen aan de boezem. "Bart was een heel aangenaam kind, een beetje bedeesd." In zijn oude jongenskamer in het ouderlijke huis mijmert hij over zijn jeugdjaren. Bart wist al snel dat hij zanger, acteur of clown wilde worden. "Ik heb eigenlijk nooit gedacht dat dat niet zou lukken. Ik was zo gefocust op zingen en entertainen - en alleen maar dat."

