De afvallingsrace is begonnen: 30 ambitieuze BBQ-duo's strijden voor 'Grillmasters'-titel Welke koppels charmeren de 'Grillmasters' coaches met hun signature dish? SD

05 april 2018

06u00

Bron: VIER 0 TV Vanavond steekt VIER het vuur aan voor de eerste aflevering van 'Grillmasters'. Wereldkampioen barbecue Peter De Clercq én Seppe Nobels, één van ’s werelds beste groentechefs, gaan op zoek naar het beste barbecueduo van Vlaanderen.

Chefs Peter De Clercq en Seppe Nobels leggen elke week de grillende koppels het vuur aan de schenen en stomen elke week een nieuwe opdracht klaar. De minst presterende duo's eindigen in de 'burn-out'. Hiermee eindigt de smeulende strijd iedere week voor één koppel. Na negen weken kennen we de beste grillmasters van het land.

Tijdens de grootse auditie-aflevering worden 30 duo’s uitgenodigd in een mooie vierkantshoeve. De kandidaten zijn van héél diverse pluimage: foodies, ondernemers, clowns, verloofden, bikerboys, beenhouwers, grootvader en kleinzoon,… Maar allemaal grillen ze één signatuurgerecht onder het toeziend oog van de chefs.

Sommigen doen dat in een foodtruck of met vier barbecues tegelijk, anderen grillen gewoon in een put in de grond. Peter en Seppe proeven en keuren alle grillbereidingen en verwachten niets minder dan de meest imponerende, originele en beste barbecuecreaties.

Wie zijn uiteindelijk de tien duo’s die mogen terugkomen naar de Grillmasterhoeve? Daar worden ze de volgende weken namelijk gecoacht door de topchefs, en uiteindelijk wordt één duo gekroond tot beste 'Grillmasters' van Vlaanderen.

'Grillmasters', vanavond om 20u35 bij VIER