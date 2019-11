De afvallers maken hun keuze: wie zal ‘Dancing with the Stars’ winnen? IDR

09 november 2019

10u00 0 TV Morgen weten we eindelijk wie zich tot de beste danser mag kronen in het tweede seizoen van ‘Dancing with the Stars’. Is het Madonna lover Jani Kazaltzis, topfavoriete Kelly Pfaff of showbizzdebutante Julie Vermeire? Uiteraard kunnen we niet in de toekomst kijken, maar we konden wél bij de andere deelnemers eens polsen wat zij denken. Een overzicht!

Michaël Pas: Iedereen

“Al wie in de finale geraakt is, heeft er een ongelooflijk parcours opzitten. Ze mogen zich alle drie terecht als overwinnaar beschouwen”, aldus Michaël. “Ik kijk er zelf vooral naar uit om iedereen nog eens samen te zien, dat wordt een fijne ontlading!”

Ann Pira: Julie

“Ik denk dat Julie zal winnen omdat zij beantwoordt aan het profiel van de VIER-kijker: fris mooi en krachtig. Zij heeft van alle kandidaten de grootste groeicurve gemaakt zowel op persoonlijk vlak als op dans”, aldus de ‘Thuis’-actrice.

“Kelly is dan weer de beste danser, vind ik. Klassebak vanaf show één en dit heeft ze met verve kunnen volhouden. Zowel op technisch niveau als op interpretatie maakt zij het meeste indruk op mij.”

“Stel dat Jani wint, dan komt dat door zijn authenticiteit en enthousiasme en zijn volgers. Zijn puurheid overwint zijn mindere techniek als danser en dat is zeker een kracht in deze wedstrijd! vooral zijn filmpjes zijn top, Jani pur sang, wat je ziet zo is hij echt! Ik wens hen alle drie veel succes toe!”

Evy Gruyaert: Jani

“Van mij mogen ze alle drie winnen, het zijn stuk voor stuk kleppers, elk op hun manier...”

“Jani is gewoon 100% ‘what you see is what you get’ en iemand die je de overwinning heel erg gunt. Julie is dan weer de jonge onschuld en frisheid zelve en heeft getoond dat ze op eigen benen kan staan. Meer nog: ze kan er nog ferm op dansen ook”, lacht Evy. “Kelly is by far puur danstechnisch de beste danseres, al van in het begin, dus chapeau!”

“Daarom: ik vind het heel moeilijk kiezen. Maar als het dan toch moet, dan ga ik voor Jani, omdat ik het hem zo gun. Hij is zo’n schatje!”

Christoff: Julie

“Het is een hele moeilijk opdracht om een van die namen te kiezen want ik gun ze het alle drie”, aldus de zanger. “En ja, natuurlijk heb ik een favoriet. Maar dat is zoals gaan stemmen: dat maak je ook niet bekend”, knipoogt Christoff.

“Al vind ik persoonlijk wel dat Julie de grootste transformatie ondergaan heeft. Ze is helemaal opgebloeid en je wordt gewoon vrolijk als je naar haar kijkt. Jani en Kelly hebben al een grote carrière, dus ik hoop dat Julie hier haar carrière kan door starten. Ik gun het haar van harte!”

Ianthe Tavernier: Geen idee

“Ik vind het heel moeilijk om op deze vraag te antwoorden, want het zijn drie zeer getalenteerde mensen”, klinkt het bij Ianthe. “In elk van hen zit een winnaar, dus ik ben zelf ook heel benieuwd wie uiteindelijk met de trofee aan de haal gaat!”

Viktor Verhulst: Geen idee

“Van mij mag zowel Jani, Kelly of Julie winnen”, aldus Viktor. “Zij zijn de drie beste dansers, die elk hun plekje in de finale verdienen. Ik ga zondag voor alle drie even hard supporteren, want het zijn drie fantastische mensen die stuk voor stuk de trofee verdienen!”