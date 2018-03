De achtste aflevering van 'Temptation Island' nu al gelekt DBJ

09 maart 2018

21u05 0 TV Het 'Temptation'-net van VIJF begint steeds grotere gaten te vertonen. Vandaag doken beelden op van verleider Tim die Het 'Temptation'-net van VIJF begint steeds grotere gaten te vertonen. Vandaag doken beelden op van verleider Tim die zijn Deborah bedriegt op het Thaise eiland (spoiler alert), nu is ook de volledige aflevering van volgende week al gelekt.

‘Temptation Island’ is ook dit seizoen een van de meest besproken tv-programma’s van Vlaanderen en Nederland, en iedereen zit geduldig te wachten op de volgende aflevering. Tenzij de beelden worden gelekt uiteraard.

Dat gebeurde vrijdag met een klein fragmentje waarin te zien was hoe de trouwe Tim zijn Deborah bedroog met de Nederlandse verleidster Cherise. Nu werd er op Facebook ook een site gepubliceerd waarin de hele aflevering van volgende week donderdag al te zien is. Daarin moeten de vrijgezellen opnieuw naar het kampvuur om beelden van hun partners te bekijken. De aflevering kan je hier zien. Hoe het kan dat de aflevering nu al gelekt is op internet, is onduidelijk.