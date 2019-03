De 80-jarigen worden geisha's in Japan KD

28 maart 2019

00u00 0 TV De wereldreis van de 80-jarigen zit er bijna op. Na stops in de VS, Mexico, IJsland, Dubai, Zuid-Afrika, Thailand en Mongolië reist de groep als afsluiter naar Japan, een bestemming die werd uitgekozen door Mariette. Zij is een podiumbeest pur sang. Meer dan 20 jaar lang voerde ze in rusthuizen shows op en dat mag ze in Japan nog eens opnieuw doen, in traditionele geishaklederdracht (foto). "Ik ben sprakeloos van geluk", zegt ze.

Maar Mariette is niet de enige 80-plusser die zich in Tokio aan een verkleedpartij waagt. In de bonte Harajuku-wijk krijgt Willy met hulp van stylistes Elise en Adi een kawaii-kostuum aangemeten, waarmee hij niet zou misstaan in een kleurrijke mangafilm.

Wie dacht dat de 80-jarigen het in de laatste aflevering nog eens rustig aan zouden doen, heeft het goed mis. In één van de traditionele wijken waagt de groep zich immers aan 'radio taiso': gymnastische turnoefeningen in het park. Daarna proberen ze - samen met 2.500 andere passanten - over te steken op Shibuya Crossing, het drukste kruispunt ter wereld.