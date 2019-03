De 80-jarigen kijken samen naar de laatste aflevering van ‘De Wereld Rond’: de leukste momenten op een rijtje KD

28 maart 2019

20u06

Bron: VTM 0 TV Vanavond zendt VTM de laatste aflevering van ‘De Wereld Rond Met 80-jarigen uit’ en dat laten de oudjes uit het programma niet onopgemerkt voorbijgaan. De groep hield een reünie om samen naar de slotaflevering te kijken. Dat laat Mariëtte weten op Instagram. Wij zetten de leukste momenten uit de reis op een rijtje.

Een wandeling in Dallas is duidelijk niet zonder gevaar. Mariette en Amanda voelen zich heel even “Marleen Monroe” - ofwel Marilyn Monroe - als hun rok plots de lucht invliegt.

Mariette is benieuwd naar het liefdesleven van Vital. Hij vertelt haar dat hij vroeger een vrouw heeft gehad, maar dat hij nu een vriend heeft. De reactie van Mariette had hij niet zien aankomen.

De modder op het strand van Mexico zou vol goede stoffen voor de huid zitten. Daarom smeren de tachtigers zich enthousiast in met het goedje. Terwijl sommigen terughoudender zijn, laat Adi zich volledig gaan.

In IJsland moeten de tachtigers even wennen aan het bioritme. Het wordt er namelijk enkel donker tussen 1 en 3 uur ‘s nachts. Ze moeten dus proberen om in het daglicht te slapen, maar voor Adi is dat toch niet zo eenvoudig.

De 80-jarigen bestellen roomservice in hun luxehotel in Dubai. Het enige probleem: ze begrijpen geen Engels en kunnen het ook niet spreken. Adi en Mariette bestellen dan maar ineens de hele menukaart en Vital die houdt zich gewoon lekker aan het Nederlands.

In Zuid-Afrika lopen de emoties hoog op voor René. Hij mag samen met Olga zijn droom beleven: een helikoptervlucht door de prachtige natuur. Zijn geluk kan niet op, maar de gedachte dat hij dat allemaal zonder zijn vrouw zal meemaken, maakt hem emotioneel. Ook Olga krijgt het moeilijk.

In Thailand maakt de groep meteen kennis met het hectische verkeer. Hoe kan je je beter door Bangkok verplaatsen dan met een tuktuk? De meesten hebben het naar hun zin in het wagentje, maar Adi lijkt toch eerder de schrik van haar leven te beleven.

In Thailand maken de tachtigers kennis met een echte ladyboyshow. Dat zorgt gegarandeerd voor plezier, vooral wanneer Vital het podium wordt opgeroepen. Hij wordt geblinddoekt en weet niet wat hem overkomt.

In Mongolië krijgen de tachtigers bezoek van een traditionele mondmuzikant. En die zorgt meteen voor ambiance. Voor ze het goed en wel beseffen staat de hele groep te dansen tot de zon ondergaat.