De 80-jarigen bezoeken het drukke Tokio: “Maar waar is Elise?” SD

28 maart 2019

21u45

Bron: VTM 0

De tachtigjarigen verdiepen zich in de Japanse Kawaii-cultuur. Het duurt niet lang vooraleer de eerste oudjes zich met veel plezier verkleden.

De dag in Tokio wordt afgesloten met een bezoekje aan het drukbezochte Shibuya Crossing. De groep steekt het kruispunt over, maar beseft dan dat ze iemand kwijt zijn. “Waar is Elise?”