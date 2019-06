De 10 opvallendste logeeradressen uit 10 seizoenen ‘Met Vier in Bed’ MVO

10 juni 2019

10u00 0 TV Vandaag gaat het tiende seizoen van ‘Met Vier in Bed’ van start bij VTM, om 21u10. De reeks gaf intussen al een inkijk in maar liefst 400 logeeradressen, en dit jaar openen alweer 28 hotspots hun deuren voor ‘Met Vier in Bed’.

Een avontuurlijke boomhut, een honingraathotel, een 15de eeuw Kasteel, of wat dacht je van logeren in een kerk? Aan variatie geen gebrek in ‘Met Vier in Bed’. We zetten de 10 origineelste en opvallendste logeeradressen op een rijtje.

1. Te ontdekken op woensdag 12/06 om 21u10: B&B Droomboot

Een B&B op het water, waarom niet? In Oudenburg, op één van de meest rustgevende plekjes van de streek, dobbert B&B Droomboot. Deze drijvende B&B telt 4 gastenkamers, die strak zijn ingericht. Ondanks de ruime, comfortabele verblijven heerst toch nog steeds het kajuitgevoel door de vele raampjes die uitkijken op het water. Ook waterratten kunnen zich uitleven want... op het schip is een zwembad aanwezig. En ook tortelduifjes zijn hier aan het juiste adres: zij kunnen gebruik maken van 2 kleine bootjes om ’s avonds al varend een aperitief te drinken.

2. Te ontdekken op woensdag 26/06 om 21u10: De Nutchel cabines in Het Warredal

In Neeroeteren, in domein Het Warredal, vind je onder andere Nutchel terug: een next level glamping-concept. Maar liefst 29 houten cabines werden er neergeplant in het bos, stuk voor stuk ingericht en voorzien van basiscomfort. Back to nature, back to basics. Geen TV, geen wifi, geen elektriciteit en geen technologische snufjes. Alles draait om gezellig samen en ontstressen in de natuur, ver weg van de drukte die we allen gewoon zijn.

3. B-and-Bee honingraathotel (seizoen 6)

Festival, evenement, kamp, stage, camping, feest bij verre vrienden, … Slapen kan dankzij B-and-Bee altijd even zalig. En ook lekker origineel! Met de praktische, stevige en comfortabele slaapunits van B-and-Bee beschik je nu snel en eenvoudig over comfortabele slaapplaatsen met een degelijk bed, elektriciteit én voldoende opbergruimte. Voor één dag of permanent. En in één bed of een compleet ‘bijenhotel’.

4. Het Lapland van België: Kalevala Wellnessblokhutten (seizoen 8)

In het midden van een mooi stukje groen in Herselt ligt Kalevala, het Lapland van België. Kalevala is niet alleen een privé sauna in het midden van de natuur, je kan er na een wellness-dagje ook overnachten in de gezellige en romantische massieve boomstammen blokhutten. Rond de hutten bevindt zich een gebied van 1500 ha bos. Een bezoek meer dan waard.

5. Kasteel Thermae Boetfort te midden van heerlijke wellness (seizoen 4)

In Melsbroek, een kleine gemeente in de schaduw van Brussel, ligt Thermae Boetfort, een 16de eeuws kasteel dat onderdak biedt aan een wellness complex met sauna’s, zwembaden, jacuzzi’s en massagesalons, zowel binnen als buiten. Maar je kan er ook dineren en overnachten. Met je badjas aan, kan je vanuit de kamer gewoon de thermen in wandelen.

6. Glamping Ecochique (seizoen 6)

Deze unieke designer camping ‘Glamping Ecochique’ ligt op 15 kilometer van de stad Ieper en heeft luxueuze luxe tenten met een eigen badkamer en WiFi. De camping heeft een seizoensgebonden buitenzwembad, een terras met ligstoelen en barbecuefaciliteiten. Met de auto ben je in 15 minuten in Poperinge en in 30 minuten in Lille, over de grens in Frankrijk. Glamping Ecochique ligt naast het Hellegatbos, een ideale omgeving om te wandelen. Alle tenten van Glamping Ecochique hebben een espressomachine, een minibar en een flatscreen-tv. Ook zijn ze voorzien van een zithoek en een badkamer met een douche en gratis toiletartikelen.

7. Logeren in een kerk: Martin’s Patershof (seizoen 6)

Hou je van plaatsen met geschiedenis of ben je op zoek naar een onvergetelijke ervaring? Dan is de kerk van de minderbroeders in Mechelen gesneden koek voor jou. Martin’s Patershof biedt het comfort van een viersterrenhotel in een adembenemend kader, mede door de booggewelven, de statige zuilen, de glas-in-loodramen en de talrijke religieuze details. Martin’s Patershof is prachtig gelegen midden in het historische stadscentrum van Mechelen en is de ideale uitvalsbasis om Mechelen te ontdekken aan de oevers van de Dijle, met het begijnhof, de historische sites en een rijk cultuuraanbod.

8. Treintje spelen in Station Racour (seizoen 8)

In de streek van het Hageland, gekend om zijn uitgestrekte akkers en fruitboomgaarden, ligt in Landen het uitzonderlijke gastenverblijf Station Racour. Het gerestaureerde treinstation biedt aan zijn gasten een karaktervolle vijfsterren vakantiewoning aan in het stationsgebouw. Of logeer op het oude spoor in één van de twee gerenoveerde treinwagons, ingericht als unieke treinvakantiewoningen met alle comfort en luxe! Ben je op doordocht, kan je ook verblijven in het voormalig ‘logis’ van de spoorwegarbeiders dat ingericht werd als trekkershut. Kinderen kunnen er ook heerlijk ravotten in de tuin, en voor de gasten staan fietsen, bolderkarren, tandem, steps en go-cart gratis ter beschikking. Wil je graag met familie en vrienden ‘treintje spelen’ dan kan je je verkleden met de originele kostuums, kepies en andere attributen. Akke akke tuuut, en op treinvakantie zijn wij.

9. 15de eeuwse charme in Château de la Motte (seizoen 8)

In het westen van het land, vlakbij de stad Poitiers, ligt Usseau, een klein dorpje met maar één bezienswaardigheid: het 15de eeuwse Chateau de la Motte, met buitenzwembad, en een tuin met fontein en park. In de vijf gastenkamers met hoge hemelbedden en antieke meubels waan je je meteen in de middeleeuwen. Maar ondanks deze knipoog naar het verleden, is uiteraard ook aan het nodige hedendaagse comfort gedacht. En het panoramisch uitzicht vanuit de kamers is onbetaalbaar.

10. Romantiek ten top in Le Manoir d’Ange (seizoen 7)

Le Manoir d’Ange is een boutique guesthouse gelegen op een eeuwenoud landgoed in de idyllische omgeving van de Belgische Ardennen, nabij het historische stadje Durbuy. La Manoir biedt niet zomaar een overnachting, maar een exclusieve ervaring. Even wegdromen? De zandloper van de tijd omdraaien en ontsnappen aan de hectiek van elke dag? Met z’n unieke concept Nuit de Rêve, kan je met z’n twee ontspannen weg mijmeren in een van de prachtig gedecoreerde fantasie suites en zelfs in een pipowagen. Welkom in de wereld van elfen en feeën, van prinsen en prinsessen en van oosterse heersers uit lang vervlogen tijden.