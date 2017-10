De 10 moeilijkste vragen uit 14 seizoenen van De Slimste Mens Ter Wereld 10u00 0 VIER TV Het populairste quizprogramma van Vlaanderen 'De Slimste Mens Ter Wereld' viert zijn 15de verjaardag. Test of je klaar bent voor het nieuwe seizoen - dat vanaf maandag begint - met een selectie van de moeilijkste vragen uit het programma.

14 seizoenen, dat zijn 479 afleveringen met telkens 6 verschillende vragenrondes. De Slimste Mens Ter Wereld is een haast onuitputtelijke bron aan quizvragen. De programmamakers selecteerden al de grappigste vragen van bekende Vlamingen in de Open Deur Ronde. Zo zullen we Eddy Wally die een poging doet om Guantanamo Bay uit te spreken nooit vergeten.





Uit de 3-6-9 ronde - die telkens uit 15 vragen bestaat - selecteerden we de moeilijkste vragen. Benieuwd of jij jezelf in 2017 De Slimste Mens Ter Wereld mag noemen? Test je kennis dan met onderstaande quiz.