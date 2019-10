Davy Parmentier startte zonet nieuwe talkshow ‘Wat Een Dag’, zonder aankondiging MVO

22 oktober 2019

22u49 0 TV Davy Parmentier (36), zette zonet zonder enige waarschuwing de eerste aflevering van zijn nieuwe talkshow ‘Wat Een Dag’ in op VTM. Samen met Julie Van den Steen verving hij de ingeplande reeks ‘Chicago Med’, in de hoop zijn publiek zo te kunnen verrassen.

Wie zich na ‘Gina & Chantal’ verwacht had aan een Amerikaanse ziekenhuisreeks, kreeg iets veel specialers in de plaats. ‘Wat Een Dag’, met gastheer Davy Parmentier, zette vanavond om 22u45 de eerste aflevering in. Aanvankelijk was aangekondigd dat de show pas op 28 oktober van start zou gaan. De enige aankondiging kwam er in de vorm van Julie Van den Steen, die op Instagram al een teaser deelde: “TV-tip, zet je tv om 22u50 op VTM.” Voor Julie is het haar VTM-debuut, nadat ze afscheid nam van de MNM-ochtendshow bij VRT.

De show focust zich op de 10 meest opmerkelijke verhalen van de dag.

Geïnteresseerde kijkers kunnen op dit moment nog inpikken.