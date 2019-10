Davy Parmentier startte nieuwe talkshow ‘Wat Een Dag’, zonder aankondiging MVO

22 oktober 2019

22u49 1 TV Davy Parmentier (36), zette zonet zonder enige waarschuwing een proefaflevering van zijn nieuwe talkshow ‘Wat Een Dag’ in op VTM. Samen met Julie Van den Steen verving hij de ingeplande reeks ‘Chicago Med’, in de hoop zijn publiek zo te kunnen verrassen.

Wie zich na ‘Gina & Chantal’ verwacht had aan een Amerikaanse ziekenhuisreeks, kreeg iets veel specialers in de plaats. ‘Wat Een Dag’, met gastheer Davy Parmentier, zette vanavond om 22u45 de eerste aflevering in. Aanvankelijk was aangekondigd dat de show pas op 28 oktober van start zou gaan. De enige aankondiging kwam er in de vorm van Julie Van den Steen, die op Instagram al een teaser deelde: “TV-tip, zet je tv om 22u50 op VTM.” Voor Julie is het haar VTM-debuut, nadat ze afscheid nam van de MNM-ochtendshow bij VRT.

“Na de proefopname werd beslist om dezelfde aflevering uit te zenden op VTM. Het is voor de zender een kalme dinsdagavond met vooral veel Champions League-voetbal. Het is ook voor mezelf een verrassing, want ik heb het eindresultaat van deze proefopname zelf niet gezien. Of we overigens woensdagavond opnieuw gaan stunten is nog niet beslist. We nemen wel weer een proefaflevering op”, aldus Parmentier.

De show focust zich op de 10 meest opmerkelijke verhalen van de dag. We krijgen beeldreportages te zien, en daarnaast gebruikt Parmentier wel erg vreemde technieken om zijn gasten beter te leren kennen. Zo kroop hij letterlijk ‘in het hoofd’ van Q-dj Inge De Vogelaere, met behulp van haar poppenhuis. Naast Inge is onder andere actrice Jasmijn Van Hoof ook te gast.

Julie stort zich dan weer op de wereld van de intimiteit. Ze is naar eigen zeggen nieuwsgierig naar de seksuele geaardheid van mensen, en gaat elke aflevering op bezoek bij iemand die ze niet kent. Daar mag ze terwijl die persoon niet thuis is door alle kasten rommelen en zo proberen uit te dokteren wat voor iemand het is. Vandaag ontmoet ze een jongeman die zowel op jongens als meisjes valt, maar eigenlijk alleen nog maar relaties heeft gehad met mannen. Daarom voelt hij zich te onzeker om meisjes te benaderen. Hij toonde Julie onder andere hoe hij zich tot dragqueen omtovert.

De show sloot af met een pakkend eerbetoon aan Marieke Vervoort, die om 20u vandaag koos voor euthanasie na een lange strijd tegen haar spierziekte. Pascal Braeckman kreeg tijdens de opnames pas te horen dat Marieke overleden was.

“Shit, ik wist het niet”, klonk het zichtbaar aangedaan. “Ze heeft er verschillende keren met mij over gesproken, maar ik wist niet dat het vandaag was, anders had ik haar nog een bericht gestuurd.” De laatste keer dat hij haar sprak was alweer enkele maanden geleden. “Sorry, ik ben even helemaal van mijn melk”, excuseerde hij zich met tranen in de ogen.

Het is nog onzeker of de show morgen terugkeert voor een tweede uitzending.