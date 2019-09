Davy Gilles in bedgeheimen: “Ik heb Sasha zo belast met mijn miserie, na mijn misstap” MVO

In 'Bedgeheimen' met James praat Davy openhartig over zijn ouders, zijn onzekerheden en zijn fouten in het verleden.

“Een warme thuis heb ik wel gemist, ja”, klinkt het. “Mijn ouders hebben nog nooit tegen mij gezegd: ik zie u graag. Ik kan me niet herinneren dat ik vroeger samen met mijn ouders aan tafel heb gezeten. Ik was elf jaar toen mijn ouders uit elkaar gingen. Mijn moeder stond er een beetje alleen voor. Dat was moeilijk. Ik had altijd schrik dat ze zichzelf iets zou aandoen. Ik vind het niet altijd leuk om daar terug naartoe te gaan...”

“Sinds de kleinkinderen er zijn heeft ze weer zin in het leven gekregen”, gaat Davy verder. “Ze staat ook altijd klaar voor ons, ze is de allerbeste.”

Complexen

Wanneer James wil weten of Davy zichzelf een mooie mand vindt, geeft hij toch dat hij nog wel wat complexen heeft. “Deze tand staat bijvoorbeeld in het midden van mijn hoofd. Maar ik ben Davy en ze moeten mij maar pakken zoals ik ben.”

Vreemdgaan

“Ik ben ook een beetje naïef, daar wordt soms misbruik van gemaakt. En veel dingen die ik daar zelf door heb veroorzaakt. Mijn misstap als partner bijvoorbeeld... Ik ben naar binnen gestapt en heb dat meteen tegen Sasha gezegd. Het zou kunnen dat ik een andere vrouw heb zwanger gemaakt. Ik heb haar daar héél erg veel verdriet mee gedaan. Maar ja... Dat was voor mij de moeilijkste periode in mijn leven. Ik vroeg haar dan ook nog eens om al mijn interviews te doen, dus ik heb haar eigenlijk dubbel zoveel belast met mijn miserie.”

Hij ziet ook zijn buitenechtelijke kinderen nog, waarvan er eentje Sasha heet. “Vanaf het begin heeft Sasha gezegd: ik wil dat zij hier altijd welkom zijn. En daar ben ik haar heel dankbaar voor.”