Davy Brocatus maakt zijn tv-comeback in ‘Dancing With The Stars’: "Elke week andere look én bril" JOBG

21 september 2019

00u00 0 TV Davy Brocatus (47) is back. Zeven jaar na 'Sterren op de dansvloer' tekent de ballroomkampioen vanaf morgen present als jurylid in 'Dancing with the Stars'. Even streng maar rechtvaardig als toen, én even keurig uitgedost. "Verwacht je elke aflevering aan een ander kostuum en andere bril, maar mijn ongezouten mening blijft dezelfde."

Het einde van 'Sterren op de dansvloer' in 2012 betekende meteen ook het einde van Davy Brocatus' tv-carrière. De kleurrijke ballroomkampioen verdween na vijf seizoenen zeven jaar van het scherm. "Ik heb in Antwerpen samen met mijn man Anatoly mijn eigen zaak uitgebouwd: Dansstudio 1-2-3. Sinds 2011 geven we zeven dagen op zeven les in drie verschillende zalen. Boven onze studio baten we daarnaast een B&B uit met twee suites. Een derde is momenteel in opbouw. Én dan ben ik nog voorzitter van Horeca Antwerpen. Ik heb mijn handen dus meer dan vol", zegt Davy. Tijd om televisie te missen, heeft de danskampioen niet eens gehad. "Maar ik ben wel ontzettend blij dat ze mij nu gevraagd hebben als jurylid in 'Dancing with the Stars'."

Bij de herlancering van het dansformat vorig jaar stak Brocatus niet onder stoelen of banken dat hij ook graag in de jury zou gezeten hebben. "Vooral omdat ik 'Dancing with the Stars' als het verlengde zie van 'Sterren op de dansvloer' en ik dat programma in 2006 mee opgebouwd heb van nul. Dat was mijn baby. De jaren nadien ben ik blijven jureren in danswedstrijden over de hele wereld, zoals het EK en WK", vertelt Davy. "Maar kijk, alles heeft zijn tijd en plaats. Vorig jaar was ik al happy dat dansen opnieuw aandacht kreeg, en nu ben ik nog meer happy omdat ik er weer deel van mag uitmaken."

Nicky Vankets

Ook morgenavond zal Davy opnieuw keurig uitgedost plaatsnemen achter de jurytafel - in opvallende maatpakken met bijpassende bril. "Dat is mijn handelsmerk geworden", zegt hij. "Je zal mij geen enkele aflevering met dezelfde bril of hetzelfde kostuum zien. Voor elke week heb ik een andere look in petto, van kop tot teen in een Belgisch ontwerp." Nicky Vankets is al sinds 2005, toen hij de kostuums van Davy en zijn man ontwierp voor hun huwelijk, zijn vaste ontwerper. "Hij weet perfect wat ik wil", zegt Davy. "Ik kom graag stijlvol voor de dag. Het visuele plaatje is heel belangrijk in de danswereld, ik ben daarmee opgegroeid. Ik heb nog vijf jaar in Londen gewerkt als danser en trainer, daar leeft dat nóg veel feller. Je krijg uiteindelijk maar één kans voor een goede indruk."

Ritme en talent

Ook de dansende BV's krijgen morgenavond maar één kans om zich te bewijzen op de dansvloer. Davy zal elke swing, jive, quickstep of wals keurig bestuderen. "Ik beoordeel altijd streng maar rechtvaardig. Ik ben iemand die het positieve in de mensen naar boven wil krijgen. Iedereen die tot vier kan tellen, kan leren dansen. Maar het verschil zit 'm in het ritme en het talent. Het zal nooit perfect zijn, want zelfs de wereldkampioen maakt fouten. Maar je moet wel proberen om die perfectie te benaderen. Ik heb vernomen dat de kandidaten heel gemotiveerd zijn en da's al goed. Ze krijgen vier tot vijf uur privéles van een prof, wat een groot cadeau is, hé - al zullen ze dat misschien niet allemaal zo zien. (lacht)"

Davy krijgt morgenavond het gezelschap van Jan Kooijman, Sam Louwyck en Joanna Leunis aan de jurytafel. "Met Joanna ben ik zelfs 31 jaar geleden mijn danscarrière gestart. Heel leuk dat we elkaar nu opnieuw mogen versterken. Ik vind deze kans een erkenning voor wat wij in die 31 jaar gepresteerd hebben."