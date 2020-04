Davina uit ‘Blind Gekocht’ is niet langer single: “Hij leert m’n zoon fietsen” BDB

08 april 2020

0

Davina was een van de opvallendste kandidaten in het huidige seizoen van ‘Blind Gekocht’. De dertiger ging in het VIER-programma op zoek naar een instapklare woning met twee slaapkamers en een tuin. En dat voor een budget van 150.000 euro. Het leek een onmogelijke opdracht, maar intussen woont Davina in haar nieuwe stek. En daar amuseert ze zich rot met haar zoontje Alex (6). En ook met een nieuwe man in haar leven. Dat vertelde ze in ‘Gert Late Night’. “De relatie is nog heel pril, maar het gaat goed”, vertelde ze. “Hij heeft Alex zelfs leren fietsen.”