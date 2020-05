Davina is ‘Blind Gekocht’ erg dankbaar: “Dit heeft me een boost gegeven” TK

15 mei 2020

10u46 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Davina was één van de opmerkelijkste deelnemers van dit seizoen: met een budget van 150.000 euro gaf ze de experts een grote uitdaging. Dina is superbenieuwd hoe het Davina en zoontje Alex vergaat in hun nieuwe huis en belde hen donderdagavond in de laatste aflevering even op.