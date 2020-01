David Walliams bevestigt terugkeer ‘Little Britain’: “Maar dezelfde show zou ik nu niet meer maken” SDE

22 januari 2020

12u18

Bron: The Sun 0 TV De bekende sitcom ‘Little Britain' maakt binnenkort een terugkeer. Dat heeft bedenker en acteur David Walliams (48) bevestigd aan The Sun.

“Er komt zeker nog meer ‘Little Britain’ aan”, verklapt David Walliams. “Ik kan niet zeggen wanneer dat precies zal zijn, maar het zal op het juiste moment en op de juiste plek zijn.” Eind oktober maakten David Walliams en zijn kompaan Matt Lucas voor BBC Radio 4 nog een special over de brexit en dat smaakte duidelijk naar meer. “Het was erg leuk om terug te keren naar de radio, want daar zijn we begonnen. De reactie was geweldig, en erg aanmoedigend.”

En dus zit er iets nieuw in de pijplijn. “Matt en ik krijgen heel veel aanbiedingen om meer dingen samen te doen. We moeten gewoon beslissen of we iets gaan doen wat we al gedaan hebben, of dat we iets helemaal anders gaan doen. Of een combinatie van beide. Onlangs bespraken we dit nog onder een etentje. Er zijn heel veel verschillende manieren waarop we kunnen samenwerken om mensen te laten lachen. We moeten gewoon een keuze maken.”

David gaf wel toe dat een remake van de show er toch iets anders zou uitzien. “Als ik ‘Little Britain’ nu opnieuw zou maken, dan zou ik al die grapjes over travestieten niet meer maken. Ik zou ook geen zwart personage meer spelen. Eigenlijk zou ik de show dus nu niet meer maken. Het zou mensen overstuur maken. We maakten een veel wredere soort comedy dan ik nu zou maken. De samenleving is geëvolueerd, net als mijn eigen opvattingen. Toen wilden we gewoon laten zien hoeveel verschillende personages we konden spelen.”