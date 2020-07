David Schwimmer liet rol als Ross in ‘Friends’ bijna schieten Suzanne Borgdorff

22 juli 2020

21u16

Bron: AD 0 TV Het is haast niet voor te stellen dat de rol van Ross Geller in ‘Friends’ door een andere acteur gespeeld had kunnen worden. Maar daar leek het op uit te lopen toen David Schwimmer (53) in de jaren 90 weinig zin had in een vaste rol in een sitcom, nadat hij teleurgesteld raakte bij een eerdere acteerklus. Dit liet hij weten in een interview met Jimmy Fallon tijdens diens ‘Tonight Show’.

“De reden waarom ‘Friends’ zo goed werkte is omdat er saamhorigheid was en er geen ego’s in het team waren. Bij de show waar ik daarvoor werkte, voelde ik me een soort pop die gewoon braaf zijn zinnen moest uitspreken. Er werd niet naar me geluisterd als ik een idee had, ik had niks in te brengen. Als je voor een sitcom tekent zit je daar, als het goed gaat, een aantal jaar aan vast. Dus toen ik gevraagd werd voor de rol van Ross had ik daar grote twijfels over, ik was bang jarenlang in een harnas te zitten”, aldus Schwimmer.

Uiteindelijk wist de regisseur die de pilot van ‘Friends’ ging opnemen hem er toch van te overtuigen naar de set te komen om iedereen te ontmoeten. “Toen bleek dat de schrijvers het personage van Ross geschreven hadden met mijn stem in hun hoofd, kon ik geen nee meer zeggen.”



David gaf ook een update over de langverwachte reünie van de zes New Yorkse vrienden, die oorspronkelijk in het voorjaar opgenomen zou worden. Vanwege het coronavirus werden de opnames tot nader order uitgesteld. “In principe gaan we het nu in augustus filmen, mits alles veilig is. Gezondheid gaat boven alles, dus als het dan ook nog niet kan, dan stellen we het opnieuw uit.”

