David Michiels neemt afscheid van zijn 'Familie'-collega's: "Merci mannekes, het was fijn om met jullie op de set te staan" MVO

Zijn personage Wim kwam in de laatste aflevering van 'Familie' op tragische wijze om het leven. Dat betekent voor acteur David Michiels ook het einde van zijn dagen op de set. Op Instagram bedankt hij zijn collega's voor de fijne samenwerking.

"Het is gedaan met de Wim," klinkt het. "Graag wil ik nog cast en crew bedanken voor de fijne momenten en de leuke samenwerking. In het bijzonder Caroline Maes, de beste ex ter wereld 😉 Alycia Emma, de leukste en meest getalenteerde tv dochter ooit en Jo Hens, de leukste rivaal/bondgenoot die er is. Merci mannekes, het was fijn om met jullie op de set te staan."

Ook zijn tv-dochter Alycia trok naar Instagram om David te bedanken voor hun momenten samen. "Een fantastische familiepapa aan wie ik altijd mooie herinneringen zal hebben," schrijft ze.

