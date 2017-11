David Hasselhoff racet in 'The Grand Tour' TK

Heel wat bekende gezichten maken hun opwachting op het circuit in het tweede seizoen van het autoprogramma 'The Grand Tour' van Amazon. In het nieuwe item Celebrity Face Off strijden iedere aflevering twee beroemdheden om de snelste rondetijd.

Onder anderen acteurs Luke Evans, Kiefer Sutherland en Domenic Cooper maken hun opwachting, net als Kaiser Chiefs-frontman Ricky Wilson en David Hasselhoff. "Ik ben acteur, geen bijzonder goede chauffeur, maar ik zie er wel goed uit achter het stuur", aldus 'The Hoff' over zijn gastrol.

De eerste aflevering van The Grand Tour verschijnt op 8 december op Amazon Prime Video. Oud-Top Gear-gezichten Jeremy Clarkson, Richard Hammond en James May zijn opnieuw de presentatoren van dienst.

De opnames van het tweede seizoen kenden behoorlijk wat tegenslagen. Zo liep Hammond een gebroken been op na een zware crash in een peperdure elektrische sportwagen en belandde ook Clarkson in de lappenmand toen hij met spoed werd opgenomen met een longontsteking.

anp Richard Hammond, James May en Jeremy Clarkson