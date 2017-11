David Goffin bezorgt BBC2 topavond in Vlaanderen MVO

11u21 0 Photo News David Goffin speelde als eerste Belg ooit de Masters-finale. TV Iedereen móest het gezien hebben: de historische Masters-finale van onze David Goffin tegen Grigor Dimitrov. De tennisthriller betekende een kijkcijfertopper voor BBC2, mede dankzij de Vlaamse kijkers.

Goffin moest na tweeënhalf uur de duimen leggen voor ‘Baby Fed’ Dimitrov. De uitermate zenuwslopende strijd lokte 310.000 Vlaamse kijkers naar BBC2. De Britse staatszender was daarmee voor één avond de derde meest bekeken in Vlaanderen.

Het is de tweede keer in één week dat onze landgenoot zijn meerdere moet erkennen in Dimitrov. Die behaalde met deze overwinning de grootste titel van zijn carrière tot nog toe.