David Cantens speelt Jonas in ‘Familie’: "Die kus met Erika Van Tielen? Voor herhaling vatbaar" Michael Vanderleyden

28 september 2018

06u00

Bron: TV Familie 1 TV Je ziet hem sinds kort in ‘Familie’. David Cantens (37) - bekend van de serie ‘Marsman’ - speelt Jonas. Een jongen met een crimineel verleden. Een schurkachtig type, dus. "Maar Jonas is in feite geen schurk", zegt David, die blijkbaar in de smaak valt bij heel wat vrouwelijke kijkers in TV Familie. 

Na zijn deelname aan ‘Steracteur Sterartiest’ vorig jaar, werd David gecontacteerd voor deze rol in ‘Familie’. Ze kenden hem daar wel, want hij had al drie keer een verschillend personage in die serie gespeeld.

Dat kan tellen, David.

Op mijn zestiende was ’t de eerste keer. Pas op, dat waren kleine rolletjes, hé. Maar deze keer is mijn aandeel dus best wel groot. Eigenlijk hadden ze me al enkele keren gevraagd voor een belangrijke rol.

Maar?

Ik had telkens veel werk in het theater. Deze keer ging het wél. En bovendien vernam ik dat Roel Vanderstukken (Benny) en Jits Van Belle (Robyn) mijn medespelers zouden zijn.

En daarom heb jij ‘ja’ gezegd?

Dat gaf de doorslag. Ik ken Roel al jaren. Hij is niet alleen in ‘Familie’ maar ook daarbuiten een vriend. Maar ’t was vooral het verhaal van Jonas dat me aansprak. Een kerel die uit de gevangenis komt en zich reïntegreert in de maatschappij... Een interessante verhaallijn, vind ik.

De tijd dat heel wat acteurs neerkeken op soaps is gelukkig voorbij, hé?

Zeker. Toen ik afstudeerde aan het conservatorium was het not done om als fatsoenlijke acteur mee te spelen in een soap. Maar hoe ‘Familie’ is geëvolueerd... Dat is nu méér dan zomaar een soap. En qua werkritme komt het overeen met de opnamen van de nieuwe VTM-reeks ‘De Luizenmoeder’, waarin ik met Malik van ‘So You Think You Can Dance’ een homokoppel speel. 

In ‘Familie’ ben jij zo’n ­beetje het zwarte schaap, niet?

Welja. De bajesklant, hé... Weet je, als kind had ik een spraakgebrek. Ik stotterde. En daardoor werd ik wat uitgesloten op school. Voor een stuk is dat vergelijkbaar met de situatie van Jonas. Hij wordt met wantrouwen bekeken omdat hij iets misdaan heeft. Zoals je zegt: het zwarte schaap.

In tegenstelling tot Jonas, die opnieuw is ingetrokken bij zijn moeder Jenny, woon jij allicht niet meer bij je ouders.

Op m’n zeventiende verliet ik het ouderlijke nest. Ik ging op kot in Gent. Uiteraard kom ik nog altijd regelmatig bij m’n ouders over de vloer en ik zie hen doodgraag. Maar effectief opnieuw bij hen intrekken? Euh, nee.

Jonas zou een grote gastrol zijn. Hoop jij nu op méér?

Kijk, ik sta met heel veel plezier op de set van ‘Familie’. Als ik dit kan blijven combineren met theater en ander tv-werk, wil ik graag een hele tijd blijven.

Een soap biedt financiële zekerheid, en da’s mooi meegenomen.

Goh, daar ben ik niet zo mee bezig. Ik snap perfect dat veel collega’s wél absoluut die zekerheid willen. Maar ik zou nooit een rol aannemen voor de vastigheid, weet je wel. Dan zou ik uitgeblust raken, denk ik. Dat weten ze bij ‘Familie’ trouwens ook.

In ‘Familie’ zagen we jou stevig kussen met Erika Van Tielen. Het leek wel écht!

Dat was het in zekere zin ook. Ik geef les aan het conservatorium, en ik zeg studenten dat je een filmkus zo écht mogelijk moet doen.

En dat heb je dus ook zo met Erika ­gedaan. Voor herhaling vatbaar?

Daar heb ik niks op tegen. Da’s één van de voordelen van de job. (lacht)

Ze is heel mooi.

En ze is vooral een zeer aangename collega. Ik had Erika nog nooit ontmoet voor ik als Jonas mijn intrede deed in ‘Familie’. Wel, ik mag zeggen dat het een héél fijne kennismaking was.

Tot slot: ben jij tevreden over de manier waarop je carrière tot nu toe is verlopen?

Ik weet dat ik nooit een hoogvlieger ben geweest of het grote succes heb gekend. Wel, ik ben blij dat het op deze trage manier is verlopen. Dat loont vaak beter dan meteen scoren. Ik heb nog nooit zonder werk gezeten. Nee, ik mag absoluut niet klagen!